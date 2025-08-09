Erciyes Üniversitesi'nden Orman Kesimi İddialarına Yanıt

Erciyes Üniversitesi'nden Orman Kesimi İddialarına Yanıt
Erciyes Üniversitesi, yerleşkesindeki çam ormanlarının kesildiği iddialarını yalanlayarak, yürütülen çalışmaların yalnızca kurumuş veya hastalıklı ağaçların temizlenmesine yönelik olduğunu açıkladı. Üniversite, yeşil alanların korunması ve artırılması konusunda kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından yerleşke içerisindeki çam ormanlarının kesildiği iddialarına yönelik yaptığı açıklamada; "Çam ormanının kesildiğine yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

ERÜ tarafından yapılan açıklamada; "Son günlerde bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, yerleşkemizdeki 60 yıllık çam ormanının kesildiğine yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Üniversitemiz yerleşkesinde yürütülen çalışmalar, yalnızca kurumuş, hastalıklı veya yangın riski taşıyan ağaçların temizlenmesine yöneliktir. Bu uygulama, özellikle yaz aylarında ülkemizde ve bölgemizde sıklıkla yaşanan orman yangınları göz önünde bulundurularak, önleyici bir tedbir niteliğinde yapılmaktadır. Çalışmalar, Park Bahçeler Şube Müdürlüğü'nün teknik ekipleri tarafından, ilgili mevzuat çerçevesinde ve titizlikle gerçekleştirilmektedir. Hiçbir sağlıklı ve yaş ağaç kesilmemektedir. Üniversitemizin yeşil alanlarının korunması ve geliştirilmesi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önceliklerimiz arasındadır. Yerleşkemizdeki ağaç varlığını artırmak amacıyla yürütülen "Mezuniyet Ormanı" ve fidan dikim kampanyaları da aynı kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
