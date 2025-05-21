Erciyes Üniversitesi'nde Geçmişin İzleri Sergisi Büyük Beğeni Topladı

Erciyes Üniversitesi'nde Geçmişin İzleri Sergisi Büyük Beğeni Topladı
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Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, kültürel miras eserlerinden oluşan 'Geçmişin İzleri' sergisini düzenledi. Sergi, öğrencilerin ailelerinden ve yerel kaynaklardan topladıkları hikaye ve eserlerle, geçmişin izlerini günümüze taşıdı.

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) öğrenciler tarafından açılan Geçmişin İzleri Sergisi büyük beğeni topladı.

Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencileri, Sosyal Bilgiler Öğretimi dersi kapsamında ve Müzeler Haftası münasebetiyle Prof. Dr. Elvan Yalçınkaya danışmanlığında kültürel miras eserlerinden oluşan bir sergi düzenledi. "Geçmişin İzleri" adlı sergide öğrenciler sözlü tarih yöntemiyle buldukları kültürel miras eserlerini fakülte bahçesinde sergileyerek, geçmişin izlerini günümüze taşıdı. Öğretmen adaylarının aile büyüklerinden, köylerinden ve çeşitli yerel kaynaklardan topladıkları hikayeler ve eserler, sadece tarihi birer nesne değil, aynı zamanda insanların yaşam hikayelerinin ve kültürel mirasın yansımaları olarak büyük anlam taşımasıyla dikkat çekti. Ayrıca, öğrenciler sosyal bilgiler dersinde kültür ve miras konularının öğretiminde sözlü tarih ve sergi yöntemini de uygulamalı bir şekilde öğrendi. Sergiyi ziyaret edenler de, geçmişle bugün arasında güçlü bir bağ kurduklarını ve kültürel mirasın korunmasının ne kadar önemli olduğunu kaydetti.

Bu tür sergi çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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