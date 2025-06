Erciyes Üniversitesi 2024 Araştırma Performansı Toplantısı ve Ödül Töreni Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Araştırma Dekanlığı tarafından "2024 Yılı Araştırma Performansı Değerlendirme Toplantısı ve Ödül Töreni" düzenlendi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, YÖK Üyesi ve ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Afşın Alper Cerit,senato üyeleri, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Üniversitelerin en temel misyonları arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı süreçleri olduğunu söyledi.

Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti: "Şunu unutmayalım ki sahip olduğumuz verileri yönetebildiğimiz sürece o veriler anlam kazanabiliyor. Aksi taktirde yönetilmeyen verilerin bizde hiçbir karşılığı kalmıyor. Özellikle son dönemlerde dijital gelişmeler büyük veri süreçlerini, istatistiki değerlendirmeleri ve yönetilmesi aslında çok önemli misyon farklılaşmalarını da ortaya çıkarmaktadır. Hangi alanlarda iyiyiz hangi alanlarda daha etkin sonuçlar üretiyoruz, çok rahat görebiliyoruz. En birinci başlıkta amacımız, öncesini veya bugünü kıyaslamak olarak değildir. Biz kocaman bir Erciyes Üniversitesi ailesi olarak önceki dönem yöneticilerimiz ve onların alt kademe çalışanlarının yaptıklarının üzerine koyarak daha yukarı çıkarabiliyorsak önemli bir başarı olarak görüyoruz. Onun için üniversitemizin kuruluşundan bugüne kadar hayatta olan olmayan herkese çok teşekkür etmek istiyorum."

ERÜ tarafından ayrılan araştırma fonların hakkında da bilgi veren Rektör Prof. Dr. Altun, "Üniversite yönetim süreçlerinde önemli etkenlerden bir tanesi araştırma fonlarıdır. Siz bu fonları ne kadar yükseltirseniz ve değerli araştırmacıların imkanlarına adil bir şekilde ve bilimsel çalışma sonuçlarını alacak şekilde taksimatını yapabilirseniz işte o zaman çok değerli sonuçlar elde edersiniz. 240 milyona ulaşan fona sahibiz. Ancak incelediğimizde biz şunu görüyoruz önümüzde ki 7 devlet üniversitesinin fonları aynı dönem içerisinde 600-700 milyon TL'den başlıyor. Dolayısıyla insan kaynağını artırarak fonları da daha da yükseltmek en temel görevimiz arasındadır. Bunları sağlayabildiğimiz sürece ben sahip olduğumuz önemli insan kaynağı ve ekosistemiyle çok etkin araştırmaları daha da güzel sonuçları ortaya koyacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Araştırma Dekanı Prof. Dr. Gökmen Zararsız da ERÜ'nün araştırma ekosisteminin daha da güçlenmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Veriye dayalı stratejik yönetim anlayışı ile yalnızca üniversitemizin değil aynı zamanda fakültelerimizin, birimlerin, araştırmacılarında performanslarını değerlendirmeye yönelik farklı mecralarda çeşitli toplantılar organize ediyoruz. Gelinen noktada Erciyes Üniversitesi güçlü ve nitelikli araştırma çıktıları ile ülkemizin öncü araştırma üniversiteleri arasında başarılarını sürdürmektedir" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu tarafından 2024 Yılı Araştırma Performansı değerlendirme sunumu gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Poyrazoğlu, "Amacımız, birimleri birbirleri ile yarıştırmak veya kıyaslamak değil. Biz biliyoruz ki her birimin iç dinamikleri farklı. Araştırma performans kriterleri özellikle sosyal bilimler alanına tam olarak hitap etmiyor bunun da farkındayız. Ama her birimin diğerine göre daha ön plana çıkabileceği kriterler var, her birim kendi zirvesine ulaşabilmeli. Her birim kendi iç değerlendirmesini yapmalı, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeli, Ar-Ge stratejisini buna göre planlamalı. Ar-Ge Erciyes Üniversitesi'nin kurumsal bir kültürü olmalı, sadece rakamlar bir yerlere geldin diye çalışılmamalı, bilgi üretilmeli, ürün haline getirilmeli ve pazarlanarak mali kaynak haline dönüştürülmeli" şeklinde konuştu.

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Serdar Önses tarafından "ERC Projelerinde Başarıya Giden Yol" konusunda konferans verildi.

Prof. Dr.Önses'in konferansının ardından ödül törenine geçildi.

Ödül töreninde, 2024 yılında çeşitli araştırma projelerinde yüksek performans gösteren akademisyenler ödülleri verildi. - KAYSERİ