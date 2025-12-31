Erciyes'te meşaleli kayak
Erciyes Kayak Merkezi'nde kayakseverler, meşaleli kayak etkinliğiyle yeni yıl coşkusunu kutladı. Katılımcılar, eğlenceli vakit geçirerek gece kayağının keyfini çıkardı.
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te yeni yıl coşkusu yaşandı. Onlarca kayaksever gece kayağının tadını çıkarırken, meşaleli kayak yaptı. Güzel görüntülerin çıktığı etkinlikte kayakseverler eğlenceli vakit geçirdi.
Konya'dan Erciyes'e gelen Merve Soydemir, "Arkadaşlarımızla beraber yeni yıla Erciyes'te girmek istedik. Ortam çok güzel. Bugün de gece kayağı yaptık. Herkese mutlu yıllar" dedi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel