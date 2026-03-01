Haberler

Erciyes'te kayak sezonu tüm hızıyla devam ediyor

Erciyes'te kayak sezonu tüm hızıyla devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, hafta sonu kayakseverler ile dolarken kar kalınlığı 270 santimi aştı. Yerli ve yabancı turistler karın tadını çıkarmak için Kayseri'yi tercih ediyor.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon tüm hızıyla devam ederken hafta sonu pistler yine kayakseverlerle doldu.

Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip Erciyes'te, hafta sonunu geçirmek isteyen vatandaşlar hem pistlerde hem de teleferiklerde yoğunluk oluşturdu. Kış aktiviteleri için Kayseri'yi tercih eden yerli ve yabancı turistler karın tadını çıkardı. Erciyes Kayak Merkezi'nde oluşan yoğunluk ise dron ile görüntülendi.

Kar kalınlığı 270 santime ulaştı

Öte yandan son günlerde yağan kar ile birlikte pistlerde de kar kalınlığı rekor seviyelere ulaştı. Pistlerde en son ölçülen kar kalınlığı 270 santim olurken, kayak merkezi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor

İran yeniden düğmeye bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Fidan'ın İran kehaneti yeniden gündemde

İran kehaneti yeniden gündemde
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu

Savaşta bir ilk: İran füzeleri Avrupa Birliği sınırlarının içine girdi
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...

Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenen sürücü şoke oldu

Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenince şoke oldu
Hakan Fidan'ın İran kehaneti yeniden gündemde

İran kehaneti yeniden gündemde
Paşinyan'ın İran saldırıları sonrası paylaşımları dikkat çekti

Komşu ülkesinde savaş çıkan Paşinyan
İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar

İran'ın 'son çare'si