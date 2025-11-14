Erciyes Dağı'nda Kar Yağışı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Erciyes Dağı, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile beraber beyaza büründü.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Dün akşam saatlerinde etkisin gösteren ve sabah kadar devam eden kar yağışı ile birlikte dağ beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu yağışla beraber turizmcilerde sevindi. - KAYSERİ