Erciş'te bilim fuarı sergisi açıldı - Haberler

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Erciş'te bilim fuarı sergisi açıldı

İhlas Haber Ajansı - Murat Kalkan - Yerel
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Erciş'te bilim fuarı sergisi açıldı Van'ın Erciş ilçesindeki Çelebibağı Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından "4006 Bilim Fuarı" sergisi açıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Erciş'te bilim fuarı sergisi açıldı

VAN - Van'ın Erciş ilçesindeki Çelebibağı Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından "4006 Bilim Fuarı" sergisi açıldı.

Öğrencilerin bilimsel bilgi, beceri ve bilime olan ilgi isteklerini arttırmak amacıyla düzenlenen fuarda, birbirinden güzel projelere sergilendi. Serginin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Sinan Zortul, 4'ü araştırma, 5'i inceleme ve 7 tanesi de tasarruf olmak üzere toplamda 16 projeyi sergilediklerini belirtti.

Konuşmanın ardından Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından serginin açılışı yapılarak, stantlar gezildi.

Sergiye Kaymakam Adayı Hüseyin Bozoğlan, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, İlçe Milli Eğitim Müdür Yakup Alhan, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Yerel

Bilim Fuarı, Çelebibağı, Hisarcık, Erciş, Yerel, Haberler

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