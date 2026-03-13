Haberler

Erbil'de Fransız Peşmerge ortak üssüne saldırı: 6 Fransız askeri yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de, Peşmerge güçleri ile Fransız askerlerinin ortak kullandığı bir askeri üs, insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda hedef oldu. Saldırıda 6 Fransız askeri yaralandı ve yaralılar askeri hastanelere sevk edildi.

ERBİL (İHA) – Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de, Peşmerge güçleri ile Fransız askerlerinin ortak kullandığı bir askeri üs, insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırının hedefi oldu. Saldırıda 6 Fransız askerinin yaralandığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Erbil'de IKBY Peşmerge güçleri ile Fransız birliklerinin birlikte konuşlandığı askeri üsse iki İHA ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sırasında üste bulunan uluslararası koalisyon güçlerinin hedef alındığı belirtildi. Patlamaların etkisiyle ilk belirlemelere göre 6 Fransız askerinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralı askerlerin durumuna ve tahliye süreçlerine ilişkin Fransız askeri yetkililerinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yaralıların bölgedeki askeri hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan dün gece Erbil'de İtalyan üssü ile ABD Konsolosluğu'nu hedef alan saldırıların da gerçekleştiği bildirildi. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

Savaş uçakları peş peşe vurdu! Şiddetli patlamalar canlı yayında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı

Daha 20 yaşındaydı! Evinde korkunç halde bulundu
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız

Gittikçe artan bir tehlikeyi işaret etti: Hazırlıklı olmalıyız
Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi

Kadın öğretmen, kız öğrencisine istismarda bulundu! İşte istenen ceza
İran, ABD'nin nükleer önerilerini reddetme nedenini açıkladı

İran, ABD'nin nükleer önerilerini reddetme nedenini açıkladı
Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı

Daha 20 yaşındaydı! Evinde korkunç halde bulundu
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak

Dünyayı bekleyen felaket: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Drogba'dan Osimhen'i duygulandıran mesaj

Victor Osimhen'i ağlattı