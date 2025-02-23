AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler

AK Parti MKYK belli oldu! Listede birbirinden sürpriz isimler var
Erdoğan, AK Parti kongresinde konuşuyor

Erdoğan'dan Ankara'daki tarihi kongrede önemli açıklamalar
Özlem Zengin, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer almadı

Yeğenini Erdoğan'la tanıştıran Özlem Zengin'e soğuk duş
İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman, AK Parti MKYK'sında

Kalabalığın arasında görüntülenmişti! AK Parti'nin listesinde o da var

Epilepsi Hastası Oğlunun İlacı İçin Jandarma Yardım Etti

Epilepsi Hastası Oğlunun İlacı İçin Jandarma Yardım Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in kırsal Hayriye köyünde, epilepsi hastası oğlunun ilaçlarını karlı yollar yüzünden temin edemeyen bir vatandaşa, jandarma ekipleri yardım etti ve ilacı teslim etti.

Bilecik'in kırsal Hayriye köyünde ikamet eden ve epilepsi hastası oğlunun ilaçlarını karlı kaplı yollardan dolayı temin edemeyen vatandaşın imdadına jandarma ekipleri koşarak, ilacı vatandaşa teslim etti.

Söğüt ilçesine bağlı kırsal Hayriye köyünde ikamet eden 1 vatandaşın İlçe jandarmayı arayarak oğlunun epilepsi hastası olduğunu, yolların karlı ve buzlu olması sebebiyle oğlunun epilepsi ilacını temin edemediğini bildirdi. Jandarma ekipleri bu talebi ivedi bir şekilde yerine getirerek eczaneden aldıkları ilaçları karlı kaplı yolları aşarak, bahse konu vatandaşa götürdü. Jandarma ekiplerine teşekkür eden vatandaşın mutluluğu göze çarptı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

AK Parti'de Sinan Akçıl ve Mesut Özil sürprizi
img

MASAK, Maydonoz Döner'in taktiğini ortaya çıkardı: RBT
img

Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti kısmi af için düğmeye bastı! Kritik tarih 31 Temmuz 2023

Kısmi af geliyor! Kritik tarih 31 Temmuz 2023
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisine eşi benzeri görülmemiş prim

Galatasaray derbisine eşi benzeri görülmemiş prim
Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

İki aile arasında kız isteme kavgası! 3 kişi öldü 7 kişi yaralandı
Erdoğan'dan tarihi kongre öncesi CHP'ye 'şaibe' göndermesi

Tarihi kongre hızlı başladı! 60 bin kişi önünde CHP'ye olay gönderme
Devlet hastanelerinde muayene olanların ödeyeceği ücretler değişti

Devlet hastanesi muayene ücretleri yeniden değişti
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, daha oynanmadan tarihe geçti

Daha oynanmadan tarihe geçti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.