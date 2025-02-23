Epilepsi Hastası Oğlunun İlacı İçin Jandarma Yardım Etti

Bilecik'in kırsal Hayriye köyünde ikamet eden ve epilepsi hastası oğlunun ilaçlarını karlı kaplı yollardan dolayı temin edemeyen vatandaşın imdadına jandarma ekipleri koşarak, ilacı vatandaşa teslim etti.

Söğüt ilçesine bağlı kırsal Hayriye köyünde ikamet eden 1 vatandaşın İlçe jandarmayı arayarak oğlunun epilepsi hastası olduğunu, yolların karlı ve buzlu olması sebebiyle oğlunun epilepsi ilacını temin edemediğini bildirdi. Jandarma ekipleri bu talebi ivedi bir şekilde yerine getirerek eczaneden aldıkları ilaçları karlı kaplı yolları aşarak, bahse konu vatandaşa götürdü. Jandarma ekiplerine teşekkür eden vatandaşın mutluluğu göze çarptı. - BİLECİK