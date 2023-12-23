Ensar Vakfı Genel Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Atatürk Üniversitesi'ni ziyaret etti

Ensar Vakfı Genel Başkanı Dr. Şener Ağaç ile Önceki Dönem Ak Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Atatürk Üniversitesinin yapmış olduğu çalışmalar, mevcut eğitim ve araştırma programları ve bu programların toplum ve öğrenciler üzerindeki etkisi konuşuldu. Üniversite bünyesinde devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi paylaşımının yapıldığı ziyarette, hayata geçirilen çalışmaların topluma sağladığı katkılar üzerinde duruldu.

Atatürk Üniversitesinin kendi çalışmalarının yanında sivil toplum kuruluşları aracılığıyla da toplumla buluştuğunu ve iş birliği içerisinde çalışmalarla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrencilerin kültürel, manevi, sosyal ve sanatsal yönlerini geliştirecek ve güçlendirecek birçok programa ev sahipliği yaptıklarını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Misafirlerini Atatürk Üniversitesinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Rektör Çomaklı, konuklarına çalışma hayatlarında başarılar diledi.

Gerek tarihi ve kültürü gerekse manevi dokusu ile ülkemizin güzide şehirleri arasında yer alan Erzurum'da bulunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden konuklar ise üniversitede yapılan çalışmaların toplumsal refahı yükseltecek ve üniversiteye ivme kazandıracak nitelikte olduğuna vurgu yaparak, Rektör Çomaklı nezdinde emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.

Ziyaret, iyi niyet temennileriyle sona erdi. - ERZURUM