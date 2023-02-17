Doktoru konuştu! 248 saat enkaz altında kalan Aleyna'yı "cenin pozisyonu" korumuş

Kahramanmaraş'taki depremin ardından enkazdan 248 saat sonra kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Pelvisindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen Ölmez'in nasıl bu kadar korunabildiği konusunda konuşan doktoru, "Cenin pozisyonunda kaldığı için korunduğunu düşünüyorum." dedi.

Kahramanmaraş'ta depremin 248. saatinde enkazdan sağ olarak kurtarılan Aleyna Ölmez, Kahramanmaraş'ta hastanede yapılan müdahalenin ardından dün akşam saatlerinde ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Aleyna Ölmez'in tedavisi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde devam ediyor.

"PELVİSİNDEKİ PROBLEM NEDENİYLE AMELİYAT OLDU"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Ünüvar, "Aleyna Ölmez kardeşimiz dün saat 18.02'de Cebeci Hastanemize kabul edilmişti. Takibini yaptık, gece boyunca bir problemi olmadı. Sabah pelvisindeki bir problem sebebiyle küçük bir ameliyat oldu." dedi.

"AKŞAM SU İÇMEYE VE BESLENMEYE BAŞLAYACAK"

Ardından sözü devralan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli "İlk muayenemizde genel durumu iyiydi. Yapılan ileri tetkikler sonucu ise pelvisinde kırık saptandı. Değerlendirmelerimizde bu sabah ameliyat olmasının uygun olacağına karar verdik. Umuyoruz ki akşam saatlerinde ağızdan beslenmeye, su içmeye başlayacak. Genel durumu iyi şu anda." şeklinde açıklamalarda bulundu.

"CENİN POZİSYONUNDA KALDIĞI İÇİN KORUNDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Gazetecilerin "Hangi pozisyonda bu kadar güzel korunabilmiş" sorusunu yanıtlayan Ortopedi doktoru Mahmut Kalem ise "Aleyna'nın yaralanma şekli dış yan taraftan gelen bir ezilme yaralanması vardı. Leğen kemiğinde buna bağlı bir kapanması vardı. Zaten bunu düzeltip tespitini yaptık. Muhtemelen yandan bir baskı altında kalmış. Cenin pozisyonunda kaldığı için korunduğunu düşünüyorum." dedi.