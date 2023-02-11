- Enkazda ayrılan eller hastanede bir araya geldi

Enkazdan kurtarılan anne oğul hastanede buluştu

ADANA - Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Cebrail Mahallesinde evleri enkaza dönüşen 7 katlı binadan 14 saat sonra kurtarılan Evci ailesi Adana Şehir Hastanesinde yeniden hayata merhaba dedi.

Enkazdan çıkarıldıktan sonra hastanelere sevk edilen Anne Hayriye Evci, çıkarıldıktan sonra oğlunu aradığını ve sevk edildiği Adana Şehir Hastanesine oğlunun da getirilmesi ile yeniden hayata döndüğünü aktararak oğlunu 14 saat boyunca enkaz altında alacağı hediyeler ve hayaller kurarak uyutmadığı anları aktardı.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Cebrail Mahallesinde yaşayan Evci ailesi 2 kızları bir oğlu ile yıkıcı depremde enkaz altından 14 saat sonra çıkabildi. İlk olarak baba Hasan Evci depremde yanlarına koştuğu 2 kızlarını baca deliğinden çıkardığını ardından kendini enkazdan kurarak eşi ve oğlu için 14 saatlik zorlu bir mücadele verdiğini aktardı.

Baba Hasan Evci ailesine kavuştuğunu için şükrettiğini ifade ederek " Baya bir yıkım oldu. 14 saatte çıktık enkazdan 7 katlı bir binaydı. Bizim için yeniden kurtuluş ama çevremize bakınca büyük bir hüzün acı yaşıyoruz" dedi.

Minik Emrullah babasının elini hastanede hiç bırakmazken hayalinin eve gitmek olduğunu söyledi.

Anne Hayriye Evci "Eşimle çocuklarımın yanına bile varamadık depremde. Eşimin çabaları ile baca deliğinden kızlarımı kurtardı. 14 saat sonra yardım gelerek bizleri çıkardı. Evladımla hastanede kavuştum. O anlar bir kurtuluş benim için. Beni buraya getirdiler, acilde eşimi gördüm ardından oğlumu yanıma getirdiler. Allah herkesten razı olsun bizi yalnız bırakmadılar. Enkaz altında herkesi sağ salim ailelerine kavuşmayı nasip ettim. Şuan tek isteğim evlatlarım sarılmak istiyorum" dedi.

Oğluna enkaz altında uyutmamak için mücadelesinde aktaran anne Evci, "14 saat aramızda bir moloz vardı temasımız yoktu. Annecim bana neden çay demlemedin kahvaltı yaptırmadın diyordum. Oğlumun sonu geldi diye düşünüyordum ama babamızın sesini de dışarda duyuyordum. Babam geldiyse beklerim dedi. Bir şeyler alacağımı söyledim hep. Uyutmamaya çalıştım" diyerek o anları gözyaşları içinde aktardı.