Üye Girişi
Haberi Paylaş

Enkaz altında Kur'an-ı Kerim okuyarak kurtarılmayı bekledi... Hastane yolunda hayatını kaybetti

Yerel Haberler

Enkaz altında Kur'an-ı Kerim okuyarak kurtarılmayı bekledi.

Enkaz altında Kur'an-ı Kerim okuyarak kurtarılmayı bekledi... Hastane yolunda hayatını kaybetti

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde annesi ve kardeşi ile birlikte enkaz altında kalan 29 yaşındaki İsa isimli genç, enkaz altında Kur'an-ı Kerim okuyarak kurtarılmayı bekledi. Ekiplerin çalışmasının ardından kurtarılan 29 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'tan TTK'da çalışan maden işçileri Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde annesi ve kardeşi ile birlikte enkaz altında kalan 29 yaşındaki İsa isimli gence ulaşmayı başardı. Kardeşinin kurtarıldığını kendisinin de kurtarılmayı beklediğini söyleyen İsa, Kur'an-ı Kerim okuyarak sakinliğini korumaya çalıştı. O anlar ise maden işçilerinin kamerasına yansıdı. TTK Karadon ekipleri tarafından iki saatlik çalışmanın ardından kurtarılan genç, çıkarıldıktan sonra hastane yolunda hayatını kaybetti. Ekiplerin kalp masajı yaptığı genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin annesinin de enkaz altında olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kırıkhan Hatay Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title