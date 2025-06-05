Engelsiz Gönül Bağı Fide Dikim Etkinliği Gerçekleşti

Engelsiz Gönül Bağı Fide Dikim Etkinliği Gerçekleşti
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Tokat Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, özel ihtiyaçlı bireyler ve aileleri doğayla buluştu. Katılımcılar birlikte fide dikimi yaparak toplumsal farkındalığa katkıda bulundular.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ve Tokat Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Engelsiz gönül bağı" fide dikim etkinliği, özel bireyleri doğayla buluşturup gönüllerde iz bıraktı.

TOGÜ sosyal sorumluluk, gönüllülük ve toplumsal katkı koordinatörlüğü ile Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle anlamlı bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. "Engelsiz gönül bağı fide dikim" etkinliği, özel ihtiyaçlı bireyler ve ailelerini doğa ile buluşturarak gönüllerde iz bıraktı. Etkinliğe, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, özel ihtiyaçlı bireyler ve aileleri katılım sağladı. TOGÜ tarafından özel ihtiyaçlı bireyler için tahsis edilen "Gönül bağı" alanında gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar doğayla iç içe bir ortamda çeşitli ikramlar eşliğinde bir araya geldi. Keyifli sohbetlerin eşlik ettiği bu özel günde, hep birlikte fide dikimi yapıldı. Toplumsal farkındalık ve gönüllülük bilincinin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan bu anlamlı buluşma hem katılımcılara moral oldu hem de toplumun her kesimine kapsayıcı ve duyarlı bir yaklaşımın önemini bir kez daha hatırlattı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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