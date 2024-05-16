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Engelliler Haftası'nda Diyarbakır'da bir araya geldiler

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Engelliler Haftası münasebetiyle Diyarbakır'ın Çermik Kaymakamı Vahit Yılmaz engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi. Çermik Özel Melike Belkıs Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen yemekli programda Kaymakam Yılmaz, engelli vatandaşlara ve ailelerine teşekkür etti.

Engelliler Haftası münasebetiyle Diyarbakır'ın Çermik Kaymakamı Vahit Yılmaz engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi.

Çermik Özel Melike Belkıs Rehabilitasyon Merkezi tarafından Engelliler Haftası münasebetiyle yemekli program düzenlendi. Kaymakam Yılmaz, "Bu akşam hep bir arada bir aile şenliği içerisinde Engelliler Haftası münasebetiyle buluştuk. Düzenleyen kardeşlerimize, katılanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Engelli olmanın kişinin tercihi olmadığını, herkesin engelli adayı olduğunu vurgulayan Kaymakam Yılmaz, "Bunun bilincinde olarak, öncelikle kişiyi engelli konumuna düşürecek sebeplerin önlenmesi için gereken tedbirlerin alınması en önemli görevlerden biridir. Diğer önemli görevimiz ise, engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, onları toplumda aktif rol üstlendirecek çalışmalar yapmaktır. Engelli bireylere çocukluktan itibaren şefkat ve özveriyle bakarak onları topluma kazandıran, emekleri, sabırları saymakla bitmeyen kıymetli ailelerine, engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunların çözümünde ve duyarlılığın artırılmasında katkısı olan sivil toplum kuruluşlarımıza ve duyarlı tüm vatandaşlarımıza teşekkür eder, bütün engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine saygılarımı sunarım. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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