Çaycuma'da Engelliler Haftası Programı Düzenlendi

Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa, Adem Kaya, Bülent Kantarcı, Ayhan Alagöz ile kurum amirleri katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Adem Kaya, engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanında aktif, bağımsız ve eşit şartlarda yer almasının ortak bir sorumluluk olduğunu belirtti. Sevgi, saygı ve empati ile tüm engellerin aşılabileceğine vurgu yapan Kaya, devletin engelli vatandaşlara eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan istihdama kadar her alanda destek vermeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Kaymakam Kaya, konuşmasının sonunda tüm engelli vatandaşların ve ailelerinin Engelliler Haftası'nı kutladı. - ZONGULDAK

