Haberler

Çaycuma'da Engelliler Haftası Programı Düzenlendi

Çaycuma'da Engelliler Haftası Programı Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Adem Kaya, engelli bireylerin toplumsal yaşamda eşit şartlarda yer alması gerektiğini vurguladı. Devletin engelli vatandaşlara çeşitli alanlarda destek verdiğini belirten Kaya, hafta vesilesiyle tüm engelli vatandaşların kutlamasını yaptı.

Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa, Adem Kaya, Bülent Kantarcı, Ayhan Alagöz ile kurum amirleri katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Adem Kaya, engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanında aktif, bağımsız ve eşit şartlarda yer almasının ortak bir sorumluluk olduğunu belirtti. Sevgi, saygı ve empati ile tüm engellerin aşılabileceğine vurgu yapan Kaya, devletin engelli vatandaşlara eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan istihdama kadar her alanda destek vermeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Kaymakam Kaya, konuşmasının sonunda tüm engelli vatandaşların ve ailelerinin Engelliler Haftası'nı kutladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jose Mourinho dedikodulara son verdi: İmza atmayacağım

Dedikodulara son verdi: O takıma imza atmayacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak

Erdoğan kürsüden müjdeyi verdi: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Noa Lang Galatasaray için gemileri yaktı

Galatasaray için gemileri yaktı
Sivas’ta sıra dışı ameliyat: Hastanın vücudundan 7.5 kiloluk kitle çıkarıldı

Saniye Nine'nin göğsünden çıkana doktorlar bile inanamadı!

Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler: Parmağımla dokunsam şampiyondu

Hacıosmanoğlu: Parmağımla dokunsam şampiyondu
Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü