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Engelli Vatandaşlar İçin Temsili Yemin Töreni Düzenlendi

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3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kızılcahamam'da yaşayan engelli vatandaşlar için asker kınası yakılarak temsili yemin töreni düzenlendi. Kızılcahamam Belediyesi tarafından gerçekleştirilen programda engelli vatandaşlara askeri kıyafet giydirilerek önce kına merasimi yapıldı ve ardından yemin töreni gerçekleştirildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kızılcahamam'da yaşayan engelli vatandaşlar için asker kınası yakılarak temsili yemin töreni düzenlendi.

Kızılcahamam Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı gerçekleştirildi. Adem Özbekler Kültür Merkezi Yeşilçam düğün salonunda düzenlenen programa Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, siyasetçiler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte konuşan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, gönül verince engelleri aştıklarını belirterek, "Her günümüzün 3 Aralık kadar duyarlı ve anlayışlı geçmesi dileği ile hepimizi hayata bağlayan sevgi ve yaşama sevincinin sonsuza kadar kalplerinizde bulunmasını diliyorum" dedi.

Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, bütün engellerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılacağını hatırlatarak, tüm engelli vatandaşlara ve onların ailelerine sevgi ve saygılarını iletti.

Programda engelli vatandaşlara askeri kıyafet giydirilerek önce kına merasimi yapıldı. Ardından yemin töreni yapılarak sonrasında asker eğlencesi gerçekleştirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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