Engelli memurdan İBB'ye sitem: '81 bin personelden 1 tane engelli bireyi kabul etmiyorlar'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 'naklen atama' talebi kabul edilmeyen engelli memur, "81 bin personelden 1 tane engelli bireyi kabul etmiyorlar" diye dert yandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 'naklen atama' talebi kabul edilmeyen engelli memur, "81 bin personelden 1 tane engelli bireyi kabul etmiyorlar" diye dert yandı.

42 yaşında girdiği Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile 2017 yılında Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (SASKİ) memur olarak atanan Mustafa Albayrak, 2019 yılı başında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına naklen atama talebinde bulundu. SASKİ'nin muvafakatine rağmen Mustafa Albayrak'ın bu talebi İBB yönetimi tarafından uygun görülmedi. Albayrak, İBB'nin uygun görmemesi üzerine Samsun 2. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, İBB'nin kararına "dava sonuna kadar yürütülmesinin durdurulması" kararı verdi. Albayrak, 7 Ekim 2019 tarihinden itibaren İBB Gelirler Şube Müdürlüğü emrinde göreve başladı. 25 Aralık 2019 tarihinde aynı mahkeme "davanın reddine" hükmetti. Mahkemenin kararı üzerine İBB, 13 Şubat 2020 tarihli 'atama onayı iptali' yazısı ile Albayrak'ı eski görev yeri SASKİ'ye iade etti.

İBB'de 5 ay kadar çalıştığını belirten Mustafa Albayrak, mahkemenin aleyhine karar vermesine üzerine tekrar Samsun'a gönderildiğini söyledi. 7 farklı hastalığı bulunduğunu kaydeden Albayrak, ailesinin bulunduğu İstanbul'da çalışmak istediğini vurguladı.

"81 bin personelden 1 tane engelli bireyi kabul etmiyorlar"

2014 yılından bu yana engelli olduğunu, yüzde 70 engelli raporu bulunduğunu açıklayan Mustafa Albayrak, "Benim ailem İstanbul'da yaşıyor. 5 tane rahatsızlığım vardı ve bu sayı Samsun'a geldikten sonra 7'ye çıktı. Dilekçe verip İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 5 ay boyunca çalıştım. Tam 5 ay çalıştırdıktan sonra tekrar beni Samsun'a gönderdiler. Benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden tek ricam, ailemle birlikte yaşamama müsaade etmeleridir. Çünkü bende epilepsi ve diğer rahatsızlıklar olduğu için tek başıma yaşayamıyorum. 2014 yılında engel oranı aldım 5 sene, 2019'da ruh sinir hastalıkları bölümüne gidip 1 yıl daha aldım. 2020 ve günümüze kadar da engel oranını neredeyse her yıl arttırarak bu durum devam etti" dedi.

Mustafa Albayrak, mahkemenin istinaf süresinin geçtiğini ve bu durumu avukat yüzünden 8 ay sonra öğrendiğini iddia etti. - SAMSUN