Engelli Hayvanlar İçin Farkındalık Defilesi Düzenlendi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli öncülüğünde, gönüllü hayvanseverlerin katkısıyla engelli hayvanlara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla defile düzenlendi.

"Engelimiz Kalmasın" sloganıyla Eymir Gölü çevresinde gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli nedenlerle engelli kalan 12 hayvan özel olarak tasarlanan kıyafetlerle podyuma çıktı. Tüy bakımları yapılan ve defileye özenle hazırlanan hayvanlar, podyumda boy gösterdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikten elde edilen bağışların, engelli ve hasta hayvanların tedavisinde kullanılmak üzere çeşitli hayvan derneklerine aktarılacağı bildirildi.

"Amacımız farkındalık oluşturmak"

Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu yıl etkinliğin ikincisini düzenlediklerini aktaran Denli, "Engelli hayvanlarla, modellerimiz podyumda yer alıyor. Amacımız engelli ve sahipsiz hayvanlara karşı farkındalık oluşturmak ve insanların sorumluluk almasını sağlamak, onlarla hayatın, sanıldığından daha kolay olduğunu göstermek. Burada hayvanseverler ile sahipsiz hayvanları buluşturarak yuvası olmayan hayvanlara yuva bulmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda tedaviye ihtiyacı olan hayvanlara buradaki hayvanseverler destek çıkıyor" dedi.

Denli, "Herkes emek ve yürek birliği yaparak taşın altına elini koydu. Çok ses getireceğine inanıyorum. Şu an 12 engelli hayvan var. Çok fazla alamıyoruz çünkü etkinlik yaparken onların konforunu da düşünmek zorundayız. Stres olup birbirleriyle kavga etmemelerini sağlamamız gerekiyor" diye konuştu. - ANKARA