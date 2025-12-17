Engelini aştı yamaç paraşütüne başladı

Adana'da yaşayan 35 yaşındaki serebral palsi hastası Ergin Yavuzer, rüyasında kendini uçarken gördü, uyandığında ise bu hayalini gerçeğe dönüştürmeye karar verdi. Yamaç paraşütü yaparak gökyüzüyle buluşan Yavuzer, "Gökyüzü herkesin, gökyüzünde engel yok. İnsan isterse sınırlarını aşabiliyor" dedi.

Şu anda 35 yaşında olan Ergin Yavuzer, doğum sırasında kordonlar boynuna dolandığı için beyne oksijen gitmeyince beynin kas hareketini kontrol eden bölgelerinde hasara neden oluşarak "serebral palsi" hastası oldu. Bu nedenle yüzde 52 fiziksel engelli olarak dünyaya gelen 3 yaşına kadar yürüyemeyen Yavuzer, yaşadığı fiziksel engellere rağmen hayallerinden hiç vazgeçmedi. Annesi tıp fakültesinde memur, babası ise emekli olan iki kardeşten büyüğü olan Yavuzer, ailesinin yardımıyla okudu. Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirip Yüreğir Devlet Hastanesinde memur olan ve evlenen Yavuzer, aynı zamanda eğitimine devam ederek iş güvenliği uzmanı oldu. 2023 yılında yamaç paraşütüne başlayarak eğitimlerini alan Yavuzer, o heyecanını İhlas Haber Ajansı muhabirlerine anlattı.

"Rüyamda uçtuğumu gördüm, yamaç paraşütüne başladım"

Binicilik sporuna da meraklı olduğunu söyleyen Yavuzer, "Birçok spor yaptım ama gönlümü yamaç paraşütüne kaptırdım. Yukarıda özgürlük olduğunu düşünüyorum. Ayrıca yukarıda engelli olduğumu hissetmiyorum. Bir koltuğa oturuyorum ve manzaranın tadını çıkarıyorum" dedi.

Rüyasında uçtuğunu görmesinin ardından yamaç paraşütü yapma kararı aldığını anlatan Yavuzer, "Gökyüzü herkesin, gökyüzünde engel yok. İnsan isterse sınırlarını aşabiliyor. Ben rüyamda gördüm, gerçeğini yaşadım. Rüyamda yeşil zemin üstünde koşarak havalanıyordum. 'Acaba bu işaret mi' diyerek Güner hocamızla tanıştık. İlk başlarda 'yapamazsın' dedi. Daha sonra bendeki hevesi görünce destek verdi ve bu spora başladım" diye konuştu.

"Hayat hikayemin benim gibi hastalara ilham olmasına istiyorum"

Konuşmasını sürdüren Yavuzer, "Bu sporu yapmaktaki amacım zaten buydu. Ben yapabiliyorsam siz de yapabilirsiniz diyerek bu spora başladım. Spora başlarken Güner hocamın çok emeği oldu. Sol kolum aşağıdaydı. Bu spor için istenmeyen bir durum. Spor salonuna giderek sol kolumu yukarıya kaldırarak dengeyi sağladım. Her insanın doğarken bir amacının olduğunu düşünüyorum. Ben de benim gibi hastalara bir ilham olmasını istediğim için yapıyorum" şeklinde konuştu.

"Engelli olduğu için sakıncalı buldum ama başardı"

Yamaç paraşütü eğitmeni Güner Akkaya ise, "Ergin ile 2023 yılında tanıştık. Yamaç paraşütü sporunu yapmak istediğinde, açıkçası yüzde 52 engeli olduğu için sakıncalı olacağını düşündüm. Bizim için kesinlikle olmaz değildi. Bu sporda en önemli sağlık şartı kalp ve damar sağlığıdır. Bu tür rahatsızlıklar olmadığı sürece yapılabiliyor. Dünyada bunun birçok örneği var. Yurt dışında bacağı, kolu hatta gözü olmayan ve uçan arkadaşlarımız bulunuyor. Ergin arkadaşımızın istekli olduğunu gördüm ancak ilk başta olmaz dedim. Çok ısrar etti ve beni ikna etti. İyi ki Ergin'e bir şans vermişiz. Türkiye'de birçok noktada uçtu. Yurt dışında da uçuşlar yaptı" dedi. - ADANA