Engelli Çocuklardan Başkan Soyer'e Ziyaret

İZMİR (ANKA) -

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer , 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda Büyükşehir Belediyesi'nden eğitim hizmeti alan engelli çocukları ve gençleri ağırladı. Ziyarette 12 yaşındaki Toprak Akdere, "Başkan amca bize verdiğin destek için teşekkür ediyorum. Seni seviyorum" diyerek Soyer'e sarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer , 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda otizmli ve zihinsel engelli bireyler ile ailelerini makamında ağırladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden özel eğitim, okuma yazma, drama, resim, masa tenisi gibi dersler alan çocuklar, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle eski kent kartlardan yaptıkları tarihi Saat Kulesi kolajını da Başkan Soyer'e hediye etti.

BAŞKAN SOYER'E TEŞEKKÜR,

Daha önce Saat Kulesi'ni hiç bu kadar güzel görmediğini ifade eden Başkan Soyer, emeği geçenlere teşekkür etti. Programda 12 yaşındaki Toprak Akdere Başkan Tunç Soyer'e sarılarak "Başkan amca bize verdiğin destek için teşekkür ediyorum. Seni seviyorum" dedi.