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Engelli Çiftin Düğün Coşkusu: Sevinçlerini Paylaştılar

Engelli Çiftin Düğün Coşkusu: Sevinçlerini Paylaştılar
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir bakım evinde kalan bedensel engelli çift, nikah töreni ve düğünle hayatlarını birleştirdi. Seher Uzbiçen ve Ahmet Tatar, mutlu anlarını yakınlarıyla paylaştı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir bakım evinde kalan engelli çift, büyük bir mutlulukla hayatlarını birleştirdi. 57 yaşındaki Seher Uzbiçen ve 60 yaşındaki Ahmet Tatar, hem nikahları hem de düğünleriyle mutluluklarını taçlandırdı.

Bir yıldır özel bir bakım evinde beraber kalan bedensel engelli Seher Uzbiçen ve konuşma ve bedensel engelli Ahmet Tatar, hayallerini gerçekleştirerek dünyaevine girdi. Çerkezköy Kültür Merkezi'nde kıyılan nikah sonrası çift, konvoy eşliğinde kaldıkları bakım evine döndü ve burada romantik bir düğünle sevinçlerini yakınlarıyla paylaştı.

Hazırlıklar ve düğün coşkusu

Düğün öncesinde gelin Seher Uzbiçen, kuaförde büyük bir özenle hazırlanarak gelinliğini giydi. Damadın ise berbere götürülüp tıraş edilmesiyle düğün için son hazırlıklar tamamlandı. Araçlarla oluşturulan konvoy, Çerkezköy sokaklarında çiftin sevincini duyurdu. Nikahın ardından düğünleri, kaldıkları bakım evinde coşkulu bir şekilde devam etti.

Çiftin mutluluğuna ortak olundu

Düğüne, bakım evi çalışanları ve diğer misafirler de katıldı. Renkli anlara sahne olan düğün, hem çift hem de davetliler için unutulmaz bir gün olarak hafızalarda yer etti. Çift için bakım merkezinde özel bir aile odası hazırlandı ve burada birlikte yaşamlarını sürdürecekler.

Seher Uzbiçen'den duygusal açıklama

Gelin Seher Uzbiçen, duygularını, "Hayata ne kadar geç kaldığımı anladım ve güzel bir evlilik yaptım. Mutluyum, huzurluyum. Bu kadar mutlu olacağım aklıma gelmemişti. Yeniden bir hayat, yeniden bir sevgi, yeniden bir mutluluk yaşıyorum. Yeniden bir yudum sevgi diyorum" sözleriyle paylaştı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Tatar Çerkezköy 3-sayfa Yerel Yaşam

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