Engelli Bireylerin Sorunları Araştırma Komisyonu Manisa'da İncelemelerde Bulundu

MANİSA (İHA) – TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, komisyon çalışmalarının masabaşında değil sahada yürütüldüğünü belirterek, "Her zaman ifade ettiğimiz bir iddiamız var; bu komisyon sahada birebir temaslarla konunun en net fotoğrafını çekmeye çalışıyor" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki komisyon üyeleri, Manisa Organize Sanayi Bölgesi tarafından engelli bireylerin sosyal uyumunu ve istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirilen ZEKİ Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Ziyarette komisyon üyeleri merkezdeki korumalı iş yerlerini gezerek engelli bireylerle bir araya geldi, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Manisa OSB Bölge Müdürü Funda Karaboran, merkezin işleyişi ve yürütülen projeler hakkında komisyon üyelerine bilgi verdi. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, komisyonun çalışmalarının sahada yürütüldüğünü belirterek ZEKİ Yaşam Merkezi'nin Türkiye genelinde örnek bir model olduğunu vurguladı. Kasapoğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Engelli Bireyleri Sorunları Araştırma Komisyonu olarak her zaman ifade ettiğimiz bir iddiamız var. Bu komisyon bir masabaşı komisyon değil. Sahada, birebir temaslarla konunun en net fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede bugün Manisa'da uygulama örneklerinin takibi ve sivil toplumun taleplerini dinlemek adına kapsamlı bir program gerçekleştiriyoruz. Yarın da İzmir'de Ege Bölgesi'ndeki 8 ilimizi kapsayan yoğun bir çalışmamız olacak. Bugün ise Manisa OSB'de çok özel bir uygulama örneğini hep birlikte ziyaret ettik. ZEKİ Yaşam Merkezi, bireylerimizin yaşamın merkezinde bağımsız şekilde yer almasını önceleyen bir alan. Bu özel projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması noktasında ZEKİ Yaşam Merkezi'nin tüm OSB'ler için önemli bir model olduğunu gördük. Komisyon olarak bu modelin yaygınlaştırılması adına gereken iradeyi ortaya koyacağız. Amacımız, bireylerimizin eğitimden istihdama, spordan kültüre kadar her alanda bağımsız şekilde var olabilmesi. Bu merkez bunu başarmış durumda. Organize sanayinin, yerel yönetimlerin, yöneticilerin ve özel sektörün emeği çok büyük. Bu adımlar büyüdükçe ülkemizin erişilebilirlik standartlarını da daha yukarı taşıyacağız. Engelsiz vizyon doğrultusunda bunun sadece bir kurumun değil, 86 milyonun ortak sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Burada bu bilincin güçlü şekilde var olduğunu gördük. Sanayicisinden öğretmenine kadar herkesin hassasiyeti çok kıymetli. Bu vesileyle Manisa OSB yönetimini, Valimizi, sektör temsilcilerini ve girişimcileri tebrik ediyorum. Manisa'nın bu konudaki öncülüğü ayrı bir mutluluk. İnşallah bu süreci hep birlikte daha yukarılara taşırız" dedi.

Ziyaretin sonunda komisyon üyeleri engelli bireylerle birlikte toplu fotoğraf çektirdi. Programa Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Mustafa Kılıç ve AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut da katıldı.

Ardından programlarını sürdüren heyet, Manisa Valiliğine geçerek Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki komisyon üyeleri, valilikte yürütülen çalışmalar ve bölgesel değerlendirmeler üzerine görüş alışverişinde bulundu. - MANİSA