Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engellilere Tekerlekli Sandalye Teslim Ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ortopedik engelli bireylerin tekerlekli sandalyeleri ev ziyaretleriyle hanelerine teslim ediliyor.

GBB Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından son iki ayda 350 engelli bireyin medikal malzeme ihtiyaçları evlerine teslim edildi. Bu kapsamda Kayaönü Mahallesi'ndeki Koyuncu ve Türkmen Ailelerini ziyaret eden ekipler, ortopedik engelli Mehmet Serkan Koyuncu ile Türkan Türkmen'e tekerlekli sandalyelerini teslim etti.

"Medikal malzeme dağıtımına hız verdik"

GBB Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, Kayaönü Mahallesi'nde yaşayan ortopedik engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Özel durumu olan kişileri müracaat etmeden ziyaret ettiklerini belirten Tolay, "Medikal malzeme dağıtımına hız verdik. Özelikle deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza Nurdağı ve İslahiye başta olmak üzere hep oralarda yardımlarda bulunduk. Bugün Şehitkamil ilçemizin Kayaönü Mahallesi'nde bir evdeyiz. Mehmet Serkan Koyuncu evladımızın evindeyiz. Ona bir tekerlekli sandalye hediye etmek istedik. Kardeşimiz ortopedik engelli. Dolayısıyla kendisi havanın güzel olduğu zamanlarda dışarı çıkamıyor. Parkta, sokaklarda dolaşamıyor. Serkan kardeşimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Medikal dağıtımlar memnuniyetle karşılandı

Tekerlekli sandalye ihtiyacı karşılanan Mehmet Serkan Koyuncu'nun annesi Ayyuş Koyuncu memnuniyetini dile getirerek, "Allah razı olsun Fatma Şahin'den. Çok değişiklik olacak. Bir yere gidince yanımda götürebileceğim. En azından yavrum evde kalmayacak sıkılmadan gezebilecek. Benimle birlikte gezecek. Sosyal hayatı değişecek. Kolaylık olacak bizim için" diye konuştu.

Oğluyla birlikte yaşayan 74 yaşındaki ortopedik engelli Türkan Türkmen, çok sevinçli olduğunu belirterek, "Çok şükür, çok sevinçliyim. Allah razı olsun. Evde oturmaktan sıkılıyordum. Bir yere gidemiyordum. Gelinim beni gezdirir. Çok teşekkür ederim" dedi. - GAZİANTEP