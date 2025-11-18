Engelli Bireylerden İş ve Maaş Talepleri

Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Elazığ'da yaşayan engelli bireyler, iş ve sosyal yaşamlarında ayrımcılığa uğradıklarını dile getirdi. Maddi ve manevi olarak yaşadıkları sıkıntıları dile getiren engelli yurttaşlar, engelli maaşlarının artırılmasını ve iş sahalarının çoğaltılmasını talep etti. Bir engelli birey, "'Engellisiniz, evinizde oturun' diyorlar, bizi hor görüyorlar" dedi.

Yıllardır iş aradığını ve işe giremediğini ifade eden Seyfullah Kaya, "Babam emekli olduğu için bana engelli maaşı vermediler. Devletimizden bir iş bekliyoruz. KPSS'ye girmeme rağmen, 80 puan almama rağmen hala işsizim. Toplumun bize biraz şans tanımasını istiyoruz" diye konuştu.

Elazığ Sesimi Duyan Var mı Engelsiz Sosyal Yaşam ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mert Erol Turmuş, engelli bireylerin toplumdan soyutlanmaması gerektiğini vurgulayarak, çalışma alanlarının artırılması gerektiğini söyledi. Turmuş, engellilerin özel sektörde ve kamuda mobbinge maruz kaldığını belirtti.

"Engellilere destek verin, hor görmeyin"

Mesut Al isimli engelli, 3 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu söyledi. Toplumun engellilere yeterince duyarlı olmadığını ifade eden Al, "Kalbimin yüzde 20'si çalışıyor. Kalp piline bağlı olarak yürüdüğüm zaman kalp beni tetikliyor ve yürüyemiyorum. Vücudumda şişmeler oluyor. Bugün ben engelliyim, yarın belki sen de engelli olacaksın. Engellilere destek verin, hor görmeyin" dedi.

Mehmet Çal isimli engelli vatandaş ise eşinin aldığı bakım maaşıyla geçindiklerini belirtti. KPSS'nin işe girecek engelliler için büyük bir engel olduğunu söyledi. Çal, engellilere iş sahası açılmasını ve devletin destek sağlamasını talep etti. Doğuştan engelli olan Seyfullah Kaya, KPSS'ye girmesine rağmen atanamadığını belirterek, devletin engelli bireylere iş sahası açmasını talep etti. Kaya, "İstiyoruz ki çalışalım. Devletten iş bekliyoruz. Toplumun bize şans tanımasını istiyoruz." dedi.

"Engelli maaşlarının artmasını istiyoruz"

Bir başka engelli birey de engelli maaşıyla geçinmeye çalıştığını ve bu maaşların artmasını istediğini şu sözlerle anlattı:

"Ben felç geçirdim. Bir tarafımı hissetmiyorum. Beyinde damarlar tıkanmış, 3-4 tane. Ellerimi hissetmiyorum, bununla yapamıyorum hiç. Kiram 7 bin lira ama vermekte çok zorlanıyorum. Başka gelirim yok, sadece engelli maaşım var. Devletten yardım istiyoruz. Burada ev istiyoruz, engellilere ev vermiyorlar. Dosyamızı verdik, tekrar 'Ev veremeyiz' dediler. Biz de buradayız. Ben engelli, annem engelli. Annem maaş almıyor. Geçinemiyorum, olmuyor. Oradan buradan yardım geliyor, kardeşlerim bazen veriyor, öyle geçiniyorum. Her şeyden zorlanıyoruz, her şeyden çekiyoruz ama yapamıyoruz. Engelliyi bazen yolda gittiği zaman hor görüyorlar. 'Engellisiniz, evinizde oturun' diyorlar, bizi hor görüyorlar. Engelli maaşlarının artmasını istiyoruz."

"İstiyoruz ki çalışalım"

Doğuştan engelli olan ve tedavi gören Seyfullah Kaya ise KPSS'ye girdiğini ve 80 puan almasına rağmen atanamadığını söyledi. Devletin engelli bireylere iş sahası açmasını talep eden Kaya, şunları kaydetti:

"Benim hastalığım doğum esnasında susuz kalmam nedeniyle oluşmuş. Doğuştan engelliyim, ayağımda sorun var. Küçükken yürüyemiyordum. Fizik tedavi alarak yürümeye başladım, çok şükür. Ben ailemle yaşıyorum. Babamın emekli maaşıyla geçiniyoruz, zor geçiniyoruz. Babam emekli olduğu için bana engelli maaşı vermediler. Devletimizden bir iş bekliyoruz. Ben engelli olduğum için işe almıyorlar. 'Bu işi yapamazsınız, götürüp getiremezsiniz' diyorlar. Halbuki biz yapabiliyoruz. İstiyoruz ki çalışalım. Devletten iş bekliyoruz. KPSS'ye girmeme rağmen, 80 puan almama rağmen hala işsizim. Mülakata giremedim hiç. Toplumun bize biraz şans tanımasını istiyoruz. İnsanlar kendilerini bizim yerimize koysunlar."