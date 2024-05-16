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Engelli bireyler temsili askerlik töreninde duygusal anlar yaşadı

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen temsili askerlik töreninde engelli bireyler bir günlüğüne asker olmanın mutluluğunu yaşarken, evlatlarını izleyen aileler ise duygu dolu anlar yaşadı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen temsili askerlik töreninde engelli bireyler bir günlüğüne asker olmanın mutluluğunu yaşarken, evlatlarını izleyen aileler ise duygu dolu anlar yaşadı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından engelli bireylerin bir günlüğüne de olsa askerlik vazifelerini yerine getirebilmeleri için temsili askerlik töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 43 engelli birey Türk Bayrağına el basarak yemin etti. Askerlerin yemin etmesinin ardından konuşan Manisa Valisi Enver Ünlü, "Yemin ederek aramıza katılan bu kıymetli vatan evlatları, vatandaşlık görevlerinin en yüce ve en kutsalını karşılık beklemeden gerektiğinde canlarını feda eyleyerek yerine getirme şerefine ulaşmışlardır. Bu anlamlı gün, onların ve ailelerinin Türk Milletinin gücünü ve yüreklerindeki kahramanlık ateşini bir kez daha görmemize vesile olmuştur" dedi.

Törende yemin eden erlere Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel tarafından terhis belgeleri ve künyeleri verildi.

Tören geçişinin ardından temsili askerlik töreni sona erdi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen temsili askerlik töreninde engelli bireyler bir günlüğüne asker olmanın mutluluğu ve gururunu yaşarken kendilerini izleyen aileler gözyaşlarına hakim olamadı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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