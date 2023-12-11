Engelli Baba: Kahvaltı düzenleyip poz vermekle sorunlar çözülmüyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan ve engelli kızı olan baba, yolların bozuk olması sebebiyle tekerlekli sandalye kullanmakta zorluk çektiklerini aktararak ilçe belediye başkanına, "Kahvaltı düzenleyip orada poz vermekle engellilerin sorunları çözülmüyor" diyerek sitem etti.

Akkum Mahallesi'nde ikamet eden engelli kız babası Süleyman Likos, yolların bozuk olması sebebiyle tekerlekli sandalye kullanmakta zorluk çektiklerini aktararak Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı'ya sitem etti. Engelli kızıyla adeta off-road pistine dönen sokaklarda gitmesinin zor olduğunu belirten baba, zaman zaman mahalle halkının da bozuk olan yollarda sakatlandığını söyledi. Yolların biran önce yapılmasını isteyen baba, 1995 yılında mahalleleri köy statüsündeyken soğuk asfalt yapıldığını aktararak, "2014 yılında köy statüsünden çıktıktan sonra doğru dürüst hizmet alamadık. Zaman zaman dolgu malzemesi yapıldı o da yağmurla beraber akıp gitti" dedi.

"Kahvaltı düzenleyip orada poz vermekle engellilerin sorunları çözülmüyor"

Yolların biran önce yapılmasını isteyen ve Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı'ya sitem eden Likos, "Yolların bozuk olması bizim için sağlıklı insanlar için belki bu kadar sorun olmuyor ve biz bir şekilde gidip geliyoruz. Tabi bu süre zarfında birçok kez ayağımızı burktuğumuz olmuştur ama benim engelli bir kızım var ve ben kızımı tekerlekli sandalye ile yürütmek zorundayım. Ben bu yollarda kızımı tekerlekli sandalye ile götüremiyorum. Genel seçimlerden önce belediye başkanı İshak Sarı, heyetiyle beraber buraya geldiğinde oturduk, 'Başkanım, benim engelli çocuğum var, mahalle arası yollar çok bozuk tekerlekli sandalyeyi yürütemiyorum' dedim ve bana verdiği cevaba çok şaşırdım. Bana; 'Sizin buralar yine iyi Yalı Mahallesi'nde insanlar çizmeyle geziyor' dedi. Bir belediye başkanı bana bu cevabı verdi. Başkan Sarı'nın engellilere yönelik bir paylaşımını gördüm ve akabinde bende bir paylaşım yaptım. Engellilere tüm hizmetleri götürmek zorundayız. Başkan Sarı'nın yaptığı gibi çarşı merkezinde birkaç engelli vatandaşımızı karşısına alıp, kahvaltı düzenleyip orada poz vermekle engellilerin sorunları çözülmüyor. Kendiniz gidip göreceksiniz ve ne engeli varsa onu kaldırmaya yönelik çalışma yapacaksınız" diye konuştu. - SAKARYA