Haberler

Engelleri burnuyla aştı: Telefonuyla hayata tutundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Engelleri burnuyla aştı: Telefonuyla hayata tutundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya’da doğum sırasında oksijensiz kalması sonucu yüzde 95 fiziksel engelli olan Osman Yıldırım, ellerini kullanamamasına rağmen akıllı telefonunu burnuyla kullanarak faturalarını ödüyor, sosyal medyada içerik üretiyor ve şiir yazıyor.

Malatya'da doğum sırasında oksijensiz kalması sonucu yüzde 95 fiziksel engelli olan Osman Yıldırım, ellerini kullanamamasına rağmen akıllı telefonunu burnuyla kullanarak faturalarını ödüyor, sosyal medyada içerik üretiyor ve şiir yazıyor.

Hekimhan ilçesi Köprülü Mehmet Paşa Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki Osman Yıldırım, yaşam mücadelesiyle dikkat çekiyor. Doğum sırasında yaşanan komplikasyon nedeniyle oksijensiz kalan ve yüzde 95 fiziksel engeli bulunan Yıldırım, ellerini aktif şekilde kullanamamasına rağmen kendine farklı bir yöntem geliştirdi. Akıllı telefonu burnuyla kullanmayı öğrenen Yıldırım, internet üzerinden birçok işlemini tek başına gerçekleştiriyor.

Osman'ın babası Ali Yıldırım, oğlunun yaklaşık 6 yaşından bu yana telefonunu burnuyla kullandığını belirterek, "Bütün ihtiyaçlarını bu şekilde karşılıyor. Telefonla internet, telefon borçları ve faturaların hepsini kendisi yatırıyor. Şiir yazabiliyor, mesaj çekebiliyor" dedi.

Anne Şengül Yıldırım ise oğlunun doğum sırasında oksijensiz kaldığını ve yaklaşık 20 gün yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi. Yıldırım, "Tedavisi için İstanbul, Adana ve Balcalı dahil gitmediğimiz yer kalmadı. 5-6 yaşına geldiğinde kendiliğinden telefon kullanmayı öğrendi. Hiç okul yüzü görmedi ama telefonla uğraşırken kendi başına okumayı, yazmayı ve resim yapmayı öğrendi" ifadelerini kullandı

Oğlunun elleriyle telefonu kullanmayı denediğini ve başarılı olamadığını anlatan anne Yıldırım, "Daha sonra anne bir de burnumla deneyeyim dedi. O gün bugündür burnuyla yazıyor, internete giriyor, film izliyor, resim çekiyor ve her türlü işlemini telefon üzerinden hallediyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Hasan Atilla Uğur gözaltında

Koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı
Bakan Çiftçi'den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim

"İbreti alem olsun diye talimat verdim"
Narin Güran'ın babasından adalet yürüyüşü kararı! Diyarbakır'dan Cumhurbaşkanlığı'na yürüyecek

Narin'in babası kızı için yola çıkıyor! Diyarbakır'dan Ankara'ya
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan Marsilya'ya karşı dört dörtlük performans

Maç sonunda ortaya çıkan rakam inanılmaz
Gürsel Tekin'in görevine son verildi ama gitmiyor

Görevine son verildi ama gitmiyor
2. Lig ekibi Torreense'den Avrupa Ligi'nde tarihi zafer

2. Lig ekibinden UEFA Avrupa Ligi'nde tarihi zafer
Tarihin en çok kupa kazanan futbolcusu Messi, 48. şampiyonluğuna ulaştı

Bu adam gerçekten de uzaylı!
Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu gözaltına alındı

Milyonların takip ettiği isme büyük şok!
Kırıkkale'de trafik kazasına müdahale eden polis, başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu

Kazaya müdahale eden trafik polisi şehit oldu
Ağabeylerine örnek oldular! Beşiktaş-Marsilya maçına damga vuran kare

Ayrıntıyı fark edenler beğenmeden edemiyor