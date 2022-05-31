Enez Fatih Camii'nde Ayasofya Vakfiyesi sergilendi - Haberler

Edirne'nin Enez ilçesinde bulunan Küçük Ayasofya ( Fatih ) Camisi ile 65,30 metre uzunluğundaki ceylan derisi üzerine yazılmış 1463 tarihli Ayasofya Vakfiyesi ile buluşturuldu. Ayasofya Vakfiyesi standına ilave olarak Kanuni dönemi Kudüs Evkaf Defteri ve Arşiv Dairesi Başkanlığı Kuyud-ı Kadime arşivinden getirilerek sergilenen diğer arşiv belgeleri de katılımcılar tarafından ilgi ve heyecanla ziyaret edildi. Ayrıca Küçük Ayasofya Camii'nde Tapu ve Kadastro Şehitleri ile geçmişten günümüze kadar tüm tapu ve kadastro çalışanları adına Mevlid-i Şerif okutuldu.

Enez Müftüsü Mehmet Emin Karadaş camide bulunan cemaat ve katılımcılara vakıf hukuku, arşiv belgelerinin ehemmiyeti ve Defter Emini Server Efendi'nin hazin öyküsünü anlattı. Mevlid-i Şerifte, kurumun mihenk taşı Defter Emini Server Efendi, teşkilatın kurucusu Mahmud Esad Efendi, Çanakkale'de Şehitleri ve vatanı başında şehit olan tüm şehitler için adlarına mevlit ve Kuran-ı Kerim okundu. Cuma namazının eda edilmesine müteakip, Ayasofya Camii bahçesinde açılışı yapılan Ayasofya Vakfiyesi sergisi, gelen ziyaretçilerin büyük taktirini ve beğenisini kazandı.

Ayasofya Vakfiyesini Fatih Camii'nde ziyarette, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Edirne İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Abdülkadir Seri, Enez İlçe Müftüsü Mehmet Emin Karadaş, Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, Şube Müdürleri ve personellerin katıldı.

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, "Ecdadımız bize çok güzel ve çok büyük bir miras bırakmış, bizlerde bırakılan bu mirasa elimizden geldiğince sahip çıkıp, gelecek nesillere en iyisini bırakmaya çalışıyoruz. Bugün burada, Ankara'da bulunan çok kıymetli bir eserimiz, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin Ayasofya Vakfiyesi teşhir edildi. Ülkemizin bu güzide mirasını buraya getirip halkımızla buluşturmaktan bir ilki burada yaşayan vatandaşlarımıza yaşatmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / Yerel