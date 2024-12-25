Enes Dincel, Sinop Türkeli SYDV Müdürlüğü'ne Atandı

Sinop Türkeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğü'ne atanan Enes Dincel, görevine başladı.

Türkeli SYDV Müdürü Erol Akyüz, emeklilik dolayısıyla görevinden ayrıldı. Müdürlük görevine, vakıf müdürlüğünde 12 yıldır görev yapan Enes Mehmet Dincel atandı. 2012 yılından bu yana Türkeli SYDV'de sosyal yardım ve inceleme görevlisi olarak çalışan Dincel, 24 Aralık tarihi itibarıyla yeni görevine başladı. - SİNOP