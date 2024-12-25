Enes Dincel, Sinop Türkeli SYDV Müdürlüğü'ne Atandı
Türkeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü görevine, 12 yıldır vakıfta çalışan Enes Mehmet Dincel atandı. Daha önceki müdür Erol Akyüz emeklilik dolayısıyla görevinden ayrıldı.
Sinop Türkeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğü'ne atanan Enes Dincel, görevine başladı.
Türkeli SYDV Müdürü Erol Akyüz, emeklilik dolayısıyla görevinden ayrıldı. Müdürlük görevine, vakıf müdürlüğünde 12 yıldır görev yapan Enes Mehmet Dincel atandı. 2012 yılından bu yana Türkeli SYDV'de sosyal yardım ve inceleme görevlisi olarak çalışan Dincel, 24 Aralık tarihi itibarıyla yeni görevine başladı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel