Aydın Yönetici Sanayi ve İş İnsanları Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde özel öğrencileri ve ailelerini Çanakkale Şehitliği'ne götürerek, tarih yolculuğuna çıkardı. Oldukça anlamlı olan programda öğrenciler ve aileleri Çanakkale Ruhu'nu yerinde gördü.

Dernek Başkanı Fırat Barışık ve yönetiminin öncülüğünde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi takdir toplarken, "Çanakkale Ruhu Engel Tanımaz" adıyla gerçekleştirilen gezi projesinde duygusal anlar da yaşandı.

Dernek Başkanı Fırat Barışık'ın da eşlik ettiği projeli gezi programa katılanlar için en anlamlı '3 Aralık etkinliği' olarak görüldü. Geziye ilişkin açıklama yapan Dernek Başkanı Fırat Barışık, "AY-SİAD olarak özel öğrencilerimiz ve aileleriyle birlikte Çanakkale Şehitlik Alanı'na gerçekleştirdiğimiz anlamlı gezimizde, tarihin derin izlerini bir kez daha hissettik. Vatan uğruna can veren kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anarken; öğrencilerimizle bu özel anları paylaşmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadık" diye konuştu.

Geziye katılan özel öğrenciler ve velileri de anlamlı jestlerinden dolayı başta Dernek Başkanı Fırat Barışık olmak üzere emeği geçen herkese müteşekkir olduklarını belirttiler. - AYDIN