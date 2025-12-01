Haberler

En anlamlı '3 Aralık' etkinliği

En anlamlı '3 Aralık' etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Yönetici Sanayi ve İş İnsanları Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde özel öğrencileri ve ailelerini Çanakkale Şehitliği'ne götürerek, tarih yolculuğuna çıkardı.

Aydın Yönetici Sanayi ve İş İnsanları Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde özel öğrencileri ve ailelerini Çanakkale Şehitliği'ne götürerek, tarih yolculuğuna çıkardı. Oldukça anlamlı olan programda öğrenciler ve aileleri Çanakkale Ruhu'nu yerinde gördü.

Dernek Başkanı Fırat Barışık ve yönetiminin öncülüğünde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi takdir toplarken, "Çanakkale Ruhu Engel Tanımaz" adıyla gerçekleştirilen gezi projesinde duygusal anlar da yaşandı.

Dernek Başkanı Fırat Barışık'ın da eşlik ettiği projeli gezi programa katılanlar için en anlamlı '3 Aralık etkinliği' olarak görüldü. Geziye ilişkin açıklama yapan Dernek Başkanı Fırat Barışık, "AY-SİAD olarak özel öğrencilerimiz ve aileleriyle birlikte Çanakkale Şehitlik Alanı'na gerçekleştirdiğimiz anlamlı gezimizde, tarihin derin izlerini bir kez daha hissettik. Vatan uğruna can veren kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anarken; öğrencilerimizle bu özel anları paylaşmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadık" diye konuştu.

Geziye katılan özel öğrenciler ve velileri de anlamlı jestlerinden dolayı başta Dernek Başkanı Fırat Barışık olmak üzere emeği geçen herkese müteşekkir olduklarını belirttiler. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
ABD ve Suriye güçlerinden ortak operasyon! Terör örgütüne ağır darbe indirildi

2 ülke ordusundan Türkiye'nin yanı başında dev operasyon
Referandum bile yapıldı! Mahalleli 80 yıl sonra memleket değiştirdi

Referandum bile yapıldı! 80 yıl sonra memleket değiştirdiler
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Sadece yakınları katıldı, ünlü oyuncu Budapeşte'de evet dedi
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
Vatandaş dertli! Tarlada 10 liraya satılan brokoli kent merkezinde 70 lira

Tarlada 10 liraya satılan bu ürünün şehir merkezindeki etiketi 70 TL
Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

Son hali olay oldu: Ünlü oyuncuya yorum yağdı
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Kur'an-ı Kerim sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı

Kur'an sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar

Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.