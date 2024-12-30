EMŞAV İl Başkanı, şehit aileleriyle birlikte şehitlikleri ziyaret etti

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Eskişehir İl Başkanı Mehmet Ali Çil, şehit aileleri ile birlikte kentte bulunan şehitlikleri ziyaret etti.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Eskişehir İl Başkanlığı, şehit ailelerinin yanında olmaya devam ediyor. İl Başkanı Mehmet Ali Çil, geçtiğimiz gün şehit aileleri ile birlikte şehitlik ziyareti gerçekleştirdi. Kentte bulunan şehitliklere giden Çil, şehit kabirleri başında dua etti. - ESKİŞEHİR