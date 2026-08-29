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EMŞAV'dan 272. Şehit Anma Programı

EMŞAV'dan 272. Şehit Anma Programı
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EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanlığı, her ayın son haftasında düzenlediği şehitleri anma programının 272'incisini Samsun'da gerçekleştirdi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, Ağustos ayında şehit olanlar ve tüm şehitler ile vefat eden gaziler için dualar edildi. Bölge Başkanı Bilal Erim, katılımcılara teşekkür etti.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ayın son haftası şehitler için düzenlenen anma programının 272'ncisi gerçekleştirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki vakıf binasında düzenlenen programda, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Ağustos ayında şehit olan Can Şencan, Adem Keskin, Asım Kıran, Recep Tokur, Emine Seçil Gökdemir, Gökhan Çavuşoğlu, Ali Öztürk, Yılmaz Dikmen, Kemal Kefeli ve Oktay Uçar ile tüm şehitler, ebediyete intikal eden gaziler ve yakınları için dualar edildi.

Programda konuşan EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, her ay düzenli olarak gerçekleştirdikleri şehitleri anma programının 272'ncisine ulaştığını belirterek, programa katılan herkese teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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