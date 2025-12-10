Eyüp Bülent Miran: 'Emperyalist güçler, insan hakları kavramını büyük bir yalana dönüştürdüler'

Dünyada yaşanan hak ihlalleri ve zulümleri işaret eden Memur-Sen Antalya Temsilcisi Eyüp Bülent Miran, "Emperyalist güçler, insan hakları kavramını kendi siyasi, ideolojik, ekonomik çıkarları için kullandıkları büyük bir yalana dönüştürmüştür" dedi.

Memur Sen-Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen-Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları gününe yönelik açıklamada bulundu. Emperyalistlerin en büyük yalanının insan hakları olduğunu belirten ve İsrail'in Gazze'de yaptığı zulmü işaret eden Miran, "Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere küresel hak, hukuk ve barış örgütleri, ya bütün bu olup bitenlere seyirci kalmakta ya da katliamlar da dahil doğrudan zalimlerin zulmüne ortak olmakta, destek vermektedir. Hakların, barışın teminatı için teşekkül etmiş BM, bugün maalesef çare üretememekte, çaresiz insanlara sığınak olamamaktadır. Adalet mekanizmaları zulme ortak olunca, mazlumların hak ve özgürlük mücadelesi daha da zorlaşmaktadır" şeklinde konuştu.

"İhlalleri sınırsızca ve sorumsuzca sürdürüyorlar"

77 yıllık geçmişi olan ve dünya barışını sağlamak için ülkelerin kabul ettiği Temel Haklar Beyannamesinin, haksızlıkları önlemede yeterli olamadığını belirten Miran, Politik ve askeri destek bulan zorbaların, katliamlara varan ihlallerini sınırsızca, sorumsuzca sürdürebildiğini söyledi. Miran, "İnsan ve medeniyet değerlerinden yana nasipsiz olan kişi, kurum ve yapılar, şahsi, siyasi veya ideolojik amaçlarına ulaşmak için baskı ve şiddete başvurmaktan geri durmuyorlar. Emperyalist güçler, insan hakları kavramını kendi siyasi, ideolojik, ekonomik çıkarları için kullandıkları büyük bir yalana dönüştürmüştür" diye konuştu.

"Batı dünyası, kendi yalanının duvarına çarparak dağılmıştır"

Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Sudan'da tarihte eşi görülmedik hak ihlallerinin yaşandığının altını çizen Miran sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emperyalist güçler ve Siyonistler en alçakça işledikleri kitlesel soykırımlara, sürgünlere, en vahşi katliamlara, yıkım ve kıyımlara, özetle başkalarını -özellikle de Müslümanları- yok ederek var olmaya yönelmişlerdir. Genelde dünyanın mazlum bırakılmış, mağdur edilmiş coğrafyalarında, hususen de kan ve gözyaşının sel olup aktığı İslam topraklarında çığlıklar, feryatlar, feveranlar arşı inletmektedir. İnsan haklarına temel değer olarak inandığını söyleyen Batı dünyası, kendi yalanının duvarına çarparak dağılmış, medeniyet olarak iflas etmiştir. Alçaktan daha alçak, zalimden daha zalim olmayı kendisi için bir hak olarak gören siyonist katillerini barışın ve insanlığın üzerine salan inkarcı pozitivizmin insana ve insanlığa söyleyecek tek kelimesi kalmamıştır. Zulme, katliamlara, soykırıma rağmen Gazze'de ortaya konulan direniş, teslim olmayan insan onuru ve haysiyeti adına pek zor kazanılan ama o ölçüde muhteşem bir zafer ve ilham olmuştur. Eğitim-Bir-Sen olarak, 33 yıldır hak ve özgürlük mücadelemizi, adalete dayalı bir dünyanın özlemi, ideali ve hayaliyle sürdürüyoruz. Hiçbir zaman haksızlığa ortak olmadık, destek vermedik. Soykırımların, zulümlerin yaşanmadığı, istismar, ayrımcılık, sömürü, şiddet, açlık, sürgün, iltica gibi, insan varlığına ve onuruna yakışmayan hak ihlallerinin olmadığı adil, huzurlu bir dünya temenni ediyoruz." - ANTALYA