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Gece Denetimleri Vatandaşı Memnun Etti

Gece Denetimleri Vatandaşı Memnun Etti
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Bilecik'te cafeler sokağında kapanış saatlerine uymayan işletmelere yönelik emniyetin 01.00'da yaptığı denetimler, vatandaşların şikayetleri üzerine sıklaştırıldı. Uygulama sonrası işyerleri yasal kapanış saatine uymak zorunda kalırken, bölge sakinleri bu durumdan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri cafeler sokağında her gece 01: 00'da yaptığı uygulama vatandaşları memnun ediyor.

Bilecik'in Gazipaşa Mahallesi cafeler sokağı olarak adlandırılan Yunusemre Sokak üzerinde bulunan kafelerin kapatma saat yazın 01.00 kışın ise 00.00 olması gerekiyordu. Sokak üzerinde bulunan cafeler kapanış saatlerine uymayınca sokak üzerinde oturan vatandaşlar durumu şikayet ettiler. Şikayetlerin artması sonrası emniyet 01.00'a gelmeden sokak üzerinde denetimleri sıklaştırdı. Bu denetimler sonrası sokak üzerinde işyerleri saat 01.00'da kapatmak zorunda kalırken, vatandaşlar bu uygulamadan memnun olduğunu dile getirdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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