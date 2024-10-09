Emniyet ve jandarmaya alınan araçlar için destek olanlara teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi

Eskişehir Valiliği'nin 63 milyon TL, kentteki odaların ve iş insanlarının ise 2 milyon 835 bin TL civarında katkı sağladığı kampanya ile alınarak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 88 araç için maddi desteği bulunan hayırsever kişi ile kurumlara Vali Hüseyin Aksoy tarafından teşekkür belgesi ve plaket takdimi yapıldı.

İstanbul'da 20 Eylül 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla İçişleri Bakanlığı'nca alınan 7 bin 204 aracın emniyet ve jandarma teşkilatına teslim edilmesinin ardından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü için 83 araç, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı için ise 5 araç olmak üzere tahsis edilen toplam 88 araç 4 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen törenle hizmete başladı. Araç alımında katkısı bulunan kişi ile kurumlara teşekkür belgesi ve plaket takdimi yapılması için ise bugün saat 11.00'da Eskişehir Valiliği'nde program gerçekleştirildi. Program çerçevesinde ilk olarak Vali Hüseyin Aksoy konuşma yaparak, kampanyaya katkı sağlayanlara teşekkürlerini iletti. Ardından; Eskişehir Endüstriyel Enerji'den Nadir Küpeli, Eskişehir Seramik İmalat İnşaat'tan Onur Ayva, Aktif Pazarlama İthalat İhracat Tic.'ten Emin Çokaygil, Konveyör Beyaz Eşya ve Otomotiv'den V. Hasan Basri Aksu adına Hüseyin Özsert ve Ay Plastik'ten Kazım Ay yerine oğlu V. Furkan Ay'a katkıları için Vali Aksoy tarafından teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.

"Eskişehir ili olarak toplamda 2 milyon 835 bin liralık bir katkı yapıldı"

Vali Aksoy, teşekkür belgesi ve plaket takdimi öncesinde yapmış olduğu konuşmasında, "İçişleri Bakanlığımızın araç alımıyla ilgili bir çalışması olmuştur. Bu çerçevede, Eskişehir'de odalarımız ve organize sanayi bölge başkanlarımızdan katkı yapmak isteyenlerin belirlenen hesap numarasına katkı yapmalarını istemiştik. Bu noktada çalışma yapan ve katkı sunan arkadaşlarımız oldu. Eskişehir ili olarak toplamda 2 milyon 835 bin liralık bir katkı yapıldı. Bu anlamda katkı yapan bütün kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Özellikle Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Nadir Küpeli ve kendisine ait olan 3 büyük şirkette toplamda 2 milyon 250 bin liralık bir yardım yaptı. Ticaret odamız 300 bin liralık bir katkıda bulundu ve diğer iş insanlarımız da farklı oranlarda katkılar sağlamak suretiyle bu çalışmamıza destek verdiler. Güvenlik hizmetleri önemli. 24 saat esasına göre güvenlik hizmeti veriliyor ve araçların da daha güçlü olması, daha hızlı hareket edebilmeleri oldukça önemli. Trafik hizmetlerinin yaygınlaşması ve trafik kazalarının azaltılması bakımından yeni araçlara ihtiyaç vardı ve İçişleri Bakanlığı'mızın koordinasyonunda yapılan çalışmalarda toplam 83 araç emniyete, 5 araç da jandarmaya olmak üzere 88 araç ilimize gönderildi. Biz de valilik olarak bu araçların alımına 63 milyon civarında bir katkı sağladık. İçişleri Bakanlığı'mızın da katkılarıyla bu araçlar ilimize geldi. Ben bu çağrımıza uyan, katkı sunan iş insanlarımız ve odalarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR