Emniyet personelinden şehit ailesine ziyaret

NALLIHAN, ANKARA (İHA) - Nallıhan Emniyet Müdürlüğü personeli, şehit Kemal Duman'ın ailesini ziyaret etti.

2015 yılında şehit düşen polis memuru Kemal Duman'ın Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ikamet eden eşi Hacer Duman, Nallıhan İlçe Emniyet Müdürü Erol Ünlü, Nallıhan İlçe Jandarma Komutanı Hami Akbaba, Şehit Kemal Duman Polis Merkezi Amiri Ahmet Ergin ile Nallıhan Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından ziyaret edildi. Nallıhan İlçe Emniyet Müdürü Ünlü, şehit ailesiyle sohbet etti. Şehidin eşi Hacer Duman ve kız kardeşi Nuran Esendir, şehitlerin isminin Nallıhan Polis Merkezi'ne verilmesinden dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, teşekkür ettiler. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel