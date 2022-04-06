Emniyet personelinden şehit ailesine ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emniyet personelinden şehit ailesine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Emniyet personelinden şehit ailesine ziyaret

Nallıhan Emniyet Müdürlüğü personeli, şehit Kemal Duman'ın ailesini ziyaret etti.

NALLIHAN, ANKARA (İHA) - Nallıhan Emniyet Müdürlüğü personeli, şehit Kemal Duman'ın ailesini ziyaret etti.

2015 yılında şehit düşen polis memuru Kemal Duman'ın Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ikamet eden eşi Hacer Duman, Nallıhan İlçe Emniyet Müdürü Erol Ünlü, Nallıhan İlçe Jandarma Komutanı Hami Akbaba, Şehit Kemal Duman Polis Merkezi Amiri Ahmet Ergin ile Nallıhan Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından ziyaret edildi. Nallıhan İlçe Emniyet Müdürü Ünlü, şehit ailesiyle sohbet etti. Şehidin eşi Hacer Duman ve kız kardeşi Nuran Esendir, şehitlerin isminin Nallıhan Polis Merkezi'ne verilmesinden dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, teşekkür ettiler. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü, Nallıhan, Ankara, Şehit, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title