Hakkari Emniyet Müdüründen Yeni Personele Bilgilendirme Toplantısı

Hakkari İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kentte göreve yeni başlayan emniyet personeline yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Şehit Polis Memuru Osman Gül Brifing Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan İl Emniyet Müdürü Yılmaz, personelin görev ve sorumluluklarına dair önemli bilgiler paylaştı. Kentin güvenlik yapısı, genel işleyişi ve halkla ilişkiler konularında bilgilendirme yapan Yılmaz, kamu düzeninin sağlanmasında etkin, duyarlı ve disiplinli bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğini söyledi. - HAKKARİ