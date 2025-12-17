Bilecik Emniyet Müdürü Şener'den Pazaryeri'nde denetim

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek birimde yürütülen çalışmaları denetledi.

İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ilçede görev yapan personelden genel durum, asayiş uygulamaları ve yürütülen operasyonel faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Amirlikteki birimleri tek tek gezen Şener, vatandaş güvenliği ve huzurunun sağlanmasına yönelik çalışmaları değerlendirdi. Şener, personelle yaptığı görüşmede disiplin, koordinasyon ve sahadaki etkinliğin önemine dikkat çekti.

Gökalp Şener, "İlçemizin huzur ve güvenliği için tüm birimlerimizle kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK