Emniyet Müdürü Kurt'tan şehit ailelerine ziyaret

Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, şehit ailelerine ziyarette bulundu.

İl Emniyet Müdürü Kurt, düzenli olarak gerçekleştirdikleri ziyaretler çerçevesinde beraberindeki heyet ile birlikte; şehit polis memuru Rahmi Sarıgül'ün annesi Fatma Sarıgül'e şehir merkezindeki evinde ziyarette bulundu. Aile bireyleri ile bir süre görüşen Kurt, şehit annesi Fatma Sarıgül'ün istek ve taleplerini dinledi ve dualar edildi.

24 Haziran 1994 Günü Şırnak/İdil merkez teröristlerin polis noktasının olduğu yere atmış olduğu havan mermisi düşmesi sonucu polis memuru Rahmi Sarıgül şehit olmuştu.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt daha sonra şehit polis memuru Salih Zengin'in annesi Saime Yeter'e ziyarette bulundu. Aile bireyleri ile bir süre görüşen Kurt, şehit annesi Saime Yeter'in istek ve taleplerini dinledi ve Aziz şehitler için dualar etti.

15 Ağustos 2016 Pazartesi günü Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Bismil ilçesi yol ayrımında bulunan Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ne PKK'lı teröristler tarafından bombalı kamyonet ile düzenlenen saldırıda polis memuru Erzincanlı Salih Zengin (45) şehit olmuştu. - ERZİNCAN