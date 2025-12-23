Haberler

Ağrı Emniyet Müdürü Göksel Önder, Hayvan Borsasını ziyaret etti

Güncelleme:
Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, hayvan borsasında yaptığı incelemelerde vatandaşlarla bir araya gelerek güvenlik, trafik düzeni ve asayiş konularındaki talepleri dinledi. Önder, güvenlik hizmetlerinin sahadaki ihtiyaçlara göre şekillendirildiğini vurguladı.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, Hayvan Borsasını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşlarla yakından ilgilenen Önder, sahadaki trafik düzeni, asayiş ve genel güvenlik konularında görüş ve talepleri dinledi.

Hayvan borsasında yapılan incelemelerde, özellikle yoğunluğun arttığı günlerde trafik akışı, park düzeni ve güvenlik tedbirleri ele alındı. Vatandaşlarla samimi bir sohbet gerçekleştiren İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, güvenlik hizmetlerinin sahadaki ihtiyaçlara göre şekillendirildiğini vurguladı.

Polis teşkilatının vatandaş odaklı bir anlayışla görev yaptığını belirten Önder, "Amacımız, vatandaşlarımızın günlük hayatlarını huzur ve güven içinde sürdürebilmelerini sağlamaktır. Hayvan borsaları gibi insan ve araç yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda trafik düzeninin sağlanması, asayişin korunması ve olası risklerin önceden tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda ekiplerimiz, sahada aktif olarak görev almakta ve denetimlerini aralıksız sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan gelen talep ve önerilerin kendileri için yol gösterici olduğunu dile getiren Önder, "Sahada birebir bağlantı kurarak sorunları yerinde görmek ve vatandaşlarımızın görüşlerini dinlemek, hizmet kalitemizi artırıyor. Trafik güvenliği, kamu düzeni ve asayiş konularında aldığımız geri bildirimleri titizlikle değerlendiriyoruz. Güvenlik hizmetlerimizi, ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Ziyaret, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder'in vatandaşlara hayırlı işler temennisinde bulunmasının ardından sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

