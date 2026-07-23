Mersin Emniyet Müdürü Aktaş ve eşi, şehit polis ailesini ziyaret etti

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile eşi Nuray Aktaş, 2012 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinde hain terör örgütünün silahlı saldırısı sonucu şehit olan Polis Memuru Ahmet Toprakoğlu'nun anne ve babasını evlerinde ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve eşi Nuray Aktaş, şehit Polis Memuru Ahmet Toprakoğlu'nun babası Cebrail Toprakoğlu ile annesi Duriye Toprakoğlu'nu evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette şehit ailesinin talep ve görüşleri dinlenirken, her zaman yanlarında oldukları mesajı verildi.

2012 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinde bölücü terör örgütünün gerçekleştirdiği silahlı saldırıda şehit düşen Polis Memuru Ahmet Toprakoğlu'nun aziz hatırasının da yad edildiği ziyarette, şehitlerin emanetlerinin millet ve devlet nezdinde her zaman büyük bir değer taşıdığı vurgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, şehit ailelerinin emanet olduğu belirtilerek, "İl Emniyet Müdürümüz Fahri Aktaş ve eşi Nuray Aktaş, 2012 yılında Şırnak/Cizre'de hain terör örgütünün silahlı saldırısı sonucu şehit düşen Polis Memuru Ahmet Toprakoğlu'nun kıymetli babası Cebrail Toprakoğlu ve kıymetli annesi Duriye Toprakoğlu'nu evlerinde ziyaret etti. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Emniyet teşkilatının şehit ailelerine yönelik vefa ziyaretlerini sürdürdüğü belirtilirken, şehitlerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağı ve ailelerinin her zaman devletin ve milletin yanında olmaya devam edeceği kaydedildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı