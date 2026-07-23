Haberler

Mersin Emniyet Müdürü Aktaş ve eşi, şehit polis ailesini ziyaret etti

Mersin Emniyet Müdürü Aktaş ve eşi, şehit polis ailesini ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve eşi Nuray Aktaş, 2012 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör saldırısında şehit olan Polis Memuru Ahmet Toprakoğlu'nun anne ve babasını evlerinde ziyaret ederek talep ve görüşlerini dinledi, şehit hatırasını yad etti.

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile eşi Nuray Aktaş, 2012 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinde hain terör örgütünün silahlı saldırısı sonucu şehit olan Polis Memuru Ahmet Toprakoğlu'nun anne ve babasını evlerinde ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve eşi Nuray Aktaş, şehit Polis Memuru Ahmet Toprakoğlu'nun babası Cebrail Toprakoğlu ile annesi Duriye Toprakoğlu'nu evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette şehit ailesinin talep ve görüşleri dinlenirken, her zaman yanlarında oldukları mesajı verildi.

2012 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinde bölücü terör örgütünün gerçekleştirdiği silahlı saldırıda şehit düşen Polis Memuru Ahmet Toprakoğlu'nun aziz hatırasının da yad edildiği ziyarette, şehitlerin emanetlerinin millet ve devlet nezdinde her zaman büyük bir değer taşıdığı vurgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, şehit ailelerinin emanet olduğu belirtilerek, "İl Emniyet Müdürümüz Fahri Aktaş ve eşi Nuray Aktaş, 2012 yılında Şırnak/Cizre'de hain terör örgütünün silahlı saldırısı sonucu şehit düşen Polis Memuru Ahmet Toprakoğlu'nun kıymetli babası Cebrail Toprakoğlu ve kıymetli annesi Duriye Toprakoğlu'nu evlerinde ziyaret etti. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Emniyet teşkilatının şehit ailelerine yönelik vefa ziyaretlerini sürdürdüğü belirtilirken, şehitlerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağı ve ailelerinin her zaman devletin ve milletin yanında olmaya devam edeceği kaydedildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Eski valinin telefonu incelendi, Ankara'da gözaltılar art arda geldi
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek

Yeni düzenleme resmen kabul edildi! Ehliyetler hemen iptal edilecek
Avukatından çarpıcı iddia: Yazıcıoğlu'nun ölümünde Enver Altaylı'nın parmağı var

Ses getirecek iddia: Yazıcıoğlu'nun ölümünde onun parmağı var
Gökyüzünde beliren dev ejderha paniğe neden oldu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Kenti ayağa kaldıran görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Feci kazada hayatını kaybeden talihsiz kadının son anları kameraya yansıdı

Güpegündüz feci kaza! Gül Keskin'in can verdiği anlar kamerada
Dünyaca ünlü futbolcudan kız arkadaşına şok: O bebek benden değil

Ünlü isimle birlikte oldu, doğurduğu bebekle ortada kaldı
Babası evliliğe karşı çıkmıştı! İsmail Yüksek'in eşinden dikkat çeken hamle

Babası evliliğe karşı çıkmıştı! İsmail Yüksek'in eşinden dikkat çeken hamle
Ankara'daki fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Özel odalarda neler yapmışlar neler! Hepsi gözaltına alındı
Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü yönetmen gözaltına alındı