Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Emniyet Genel Müdürü Fidan, Van Özalp'teki kazada ölen 9 kişi için başsağlığı diledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Van'ın Özalp ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 9 kişi için taziye mesajı yayımladı. Fidan mesajında ölenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve yakınlarına sabır diledi.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 9 kişi için taziye mesajı yayımladı.

Emniyet Genel Müdürü Fidan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımızın kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temenni ediyorum. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Amasya'da dev yaban domuzu avlandı! Tam 300 kilogram

Avcıların karşısına çıkan dev şaşkına çevirdi! Tam 300 kilo
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonu! Sadece bir araç ve evden çıkanlara bakın

İstanbul’da 2 ayrı operasyon! Sadece bir araç ve evden çıkanlara bakın
Osimhen yok, gözler onda! İşte Okan Buruk'un golcü tercihi

Amedspor maçına saatler kala kararını verdi
Polonya'da bir kişi aracın içinden insanlara ateş açtı: 6 ölü, 15 yaralı

Tarihi meydanda aracın içinden ateş açtı! 6 ölü, 15 yaralı
Osimhen'den haber var! Galatasaray son durumunu açıkladı

Milyonların beklediği haber geldi!

Nevşehir'de kahreden ölüm! 14 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Hurda araç mezarı oldu! Daha 14 yaşındaydı
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti12

Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Yok böyle bir maç! Galatasaray Amedspor'u 4-3 yendi43

Tam 7 gol oldu! Müthiş maçta kazanan Galatasaray!