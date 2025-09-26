Emirdağ Müftüsü Eker'den Kıbrıs Gazisi Ali Yüksel'e ziyaret

Emirdağ ilçesine yeni tayin olan Emirdağ Müftüsü Cihan Eker ve Şube Müdürü Şuayıp Aydınoğlu, Emirdağ'dan Yenikapı köyüne giderek Kıbrıs Gazisi Ali Yüksel'i 'Gaziler Haftası' kapsamında ziyaret etti.

Ziyarette Gazi Ali Yüksel ile sohbet eden Emirdağ Müftüsü Cihan Eker, "Kıbrıs Gazisi Ali Yüksel'i 'Gaziler Haftası' kapsamında ziyaret ettik ve 'Gaziler Günü'nü' kutladık. Vatan, millet, bayrak ve kutsal değerleri için savaşan Türk Milletinde şehit ve gazi olmak duyguları vazgeçilmez bir anlam ve öneme sahiptir. 1.Dünya Savaşı'ndan, Kurtuluş Savaşı'na, Kore Savaşı'ndan Kıbrıs Barış harekatına kadar birçok savaşı kazanmamızı bu onur abidemiz olan kahraman şehit ve gazilerimize borçluyuz. Gaziler Günü'nü diğer bir deyişle 'Kahramanlık Gününü' kutluyor, bu vesileyle aramızdan ayrılmış gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi - AFYONKARAHİSAR