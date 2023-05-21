Emet'in Umutlu köyünde Erdoğan sevgisi

Kullanılan 154 oyun 153'ü Recep Tayyip Erdoğan'a çıktı

KÜTAHYA - 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kütahya'nın Emet ilçesi Umutlu köyünde kullanılan 154 geçerli oyun 153'ü Recep Tayyip Erdoğan'a, 1 oy ise Kemal Kılıçdaroğlu'na çıktı.

156 seçmeni bulunan Umutlu köyünde 155 kişi oyunu kullandı. Oy sayımı sonucunda 1 oy geçersiz sayılırken, kullanılan 154 geçerli oyun 153'ü Recep Tayyip Erdoğan'a, 1 oy ise Kemal Kılıçdaroğlu'na çıktı.

Milletvekilliği seçimlerinde ise köyde farklı bir tablo ortaya çıktı. Milletvekilliği seçiminde oyunu kullanan155 seçmenin tamamının oyu geçerli sayılırken, AK Parti 86, MHP 47, Yeniden Refah Partisi 11, İyi Parti 5, CHP 2, BBP 2, Zafer Partisi 1 ve Cumhur İttifakı 1 oy aldı.

Seçim sonuçlarının ardından AK Parti Emet İlçe Başkan Yardımcısı Ramazan Şimşek ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Umutlu köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelip teşekkür ettiler.

193 nüfuslu, 1912 kayıtlarında ismi "Azand" olarak geçen ve daha sonra Umutlu olarak ismi değiştirilen ilçeye 13 kilometre mesafedeki köyde yaşayan vatandaşlar seçim sonuçlarının kendilerini de memnun ettiğini ifade ettiler.

Köy halkından Abdullah Kurnaz, daha önce köy içinin çamurdan geçilmediğini, şimdi parke taşlarıyla döşendiğini ve ilçe yolunun da asfalt olduğunu söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Köylülerden Yusuf Elibol, köylerine AK Parti ile hizmet gelmeye başladığını belirterek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti İl Başkanlığı, İlçe Başkanlığı ve Emet Belediyesinden memnun olduklarını, yanlarında olmaya ve destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Umutlu köyündeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde liderleri Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 99 oy çıkmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan Doğan, "Vatandaşlarımız hizmetin nereden geldiğini ve geleceğini bilerek kadirşinas bir şekilde destek vermiştir. Halka hizmet destek olarak geri dönmüştür. Umutlu köyünde aynı desteği 28 Mayıs seçimlerinde de bekliyoruz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Yüzyılını başlatacağız" diye konuştu.

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