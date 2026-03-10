Emet'te imamlara Üstün Başarı Belgesi
Kütahya'nın Emet ilçesinde, özverili çalışmaları dolayısıyla imam hatipler Hikmet İlhan ve Kadir Turan, İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından Üstün Başarı Belgesi ile onurlandırıldı.
İmam Hatipler Hikmet İlhan ve Kadir Turan'a belgeleri, İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından takdim edildi. Müftü Çınar, görevlerinde gösterdikleri gayretli ve özverili çalışmalar nedeniyle hocalara teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA