Emet'te imamlara Üstün Başarı Belgesi

Emet'te imamlara Üstün Başarı Belgesi
Kütahya'nın Emet ilçesinde, özverili çalışmaları dolayısıyla imam hatipler Hikmet İlhan ve Kadir Turan, İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından Üstün Başarı Belgesi ile onurlandırıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Emet İlçe Müftülüğü bünyesinde görev yapan imam hatipler Hikmet İlhan ve Kadir Turan, yürüttükleri özverili ve başarılı çalışmalar dolayısıyla Üstün Başarı Belgesi ile ödüllendirildi.

İmam Hatipler Hikmet İlhan ve Kadir Turan'a belgeleri, İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından takdim edildi. Müftü Çınar, görevlerinde gösterdikleri gayretli ve özverili çalışmalar nedeniyle hocalara teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

