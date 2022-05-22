Emep Rize İl Başkanı Zorlucan: "Bu Saldırı Sadece Bize Değil Emek ve Demkrasi Güçlerine Yapılmıştır"

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Emek Partisi (EMEP) ilçe binasına taşlı saldırı yapılmasını eleştiren EMEP Rize İl Başkanı Hasan Zorlucan, "Partimize yapılan bu saldırı sadece Emek Partisi'ne yapılan saldırı olduğunu düşünmüyoruz. İşçi sınıfı ve emekçi halkı çok yönlü kışkırtmalara, bölme hamlelerine karşı mücadele eden emek ve demokrasi güçlerine yapıldığını düşünüyoruz" dedi.

Önceki gün yaşanan EMEK Partisi Fındıklı ilçe binasına yönelik taşlı saldırı sonrası ilçe örgütüne dayanışma ziyaretleri devam ediyor. Saldırı ile ilgili olarak yapılan açıklamalar şöyle:

Sol Parti Fındıklı İlçe Başkanı Murat Alişan: "Demek ki sistematik saldırıların işareti olarak bunlar karşımıza çıkacaktır. Buna göre dayanışma mücadele birlik günü geçmiştir artık daha da kenetlenmeliyiz. Demokrasi mücadelesini yükseltmek ve demokratik bir ülke yaratılması için hep birlikte çaba harcayacağız."

"BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ"

EMEP Fındıklı İlçe Başkanı Onur Erşahin: "Saldırı sonrası Türkiye genelinde çok büyük bir destek aldık çok büyük bir duyarlılık oluştu. Daha önceki süreçlerde özellikle seçimlerde ve politik mücadelemizi yükselttiğimiz süreçte bu ve benzeri olaylarla karşılaştık. Biliyoruz ki bu fırtınalı günleri birlikte ve omuz omuza dayanışma ile aşacağız. Her ne tür saldırı gerçekleştirirse gerçekleştirsinler gençlerimizle yeni bir dünya kurma mücadelemizi yok edemeyecekler."

EMEP Rize İl Başkanı Hasan Zorlucan: "Bu saldırı devletin güçlerinden daha derin bir güç karanlık güçlerin saldırısıdır. Devletin de kontrolünde olan güçlerdir bunlar. Bu karanlık güçler çok hassas süreçlerde yani hayat pahalılığı ve baskıların arttığı bu süreçte ortaya çıkıyorlar. Kaşıyarak toplumu germeye çalışıyorlar, bu güçler ülkenin derin güçleridir. Ülkemizin bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele eden tüm güçler ayrım yapmadan birleşerek bu karanlık saldırılar karşısında birlikte mücadele etmeliyiz."

Rize'nin Fındıklı ilçesinde EMEP ilçe binasına saldırıda bulunulmuş, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın fotoğrafları, afişler, dövizler ve pankartlar parçalanmıştı.

Saldırının ardından EMEP ilçe binasında bir araya gelen EMEP Rize İl Başkanı Hasan Zorlucan, Rize – Artvin EMEP örgütleri, ESP, İşçi Partisi, Sol Parti ve CHP'nin katılımıyla yapılan ortak basın açıklamasıyla saldırıya tepki gösterilmişti.