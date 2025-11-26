Haberler

Emeklilerden Adaletli Gelir Dağılımı İçin Yürüyüş Çağrısı

Güncelleme:
Tüm Emeklilerin Sendikası, Eskişehir'de adaletli gelir dağılımı talebiyle 29 Kasım Cumartesi günü yürüyüş düzenleyecek. Sendika başkanı Ali Paşa Şanlı, emekli maaşlarının yetersizliğine dikkat çekti ve Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulundu.

(ESKİŞEHİR) - Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, "Ülkemizde açlık ve yoksulluğu yok etmek istiyorsanız bütün yetki Cumhurbaşkanı'nda. Eğer açlık ve yoksulluğu yok etmek istiyorsa versin kararı. Adaletli gelir dağılımı sağlanmasını istiyoruz. Onun için Tüm Emeklilerin Sendikası ülkenin her tarafında bütçe görüşmeleri sırasında alanlarda olacağız. Eskişehir'de de 29 Kasım Cumartesi saat 14.00'tea Köprübaşı'nda toplanacağız" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, 29 Kasım Cumartesi saat 14.00'te yapacakları "Adaletli gelir dağılımı" yürüyüşü için çağrıya çıktı. Eskişehir'de emeklilerin yoğunlukta olduğu Hamamyolu Caddesi'nde bildiri dağıtan sendika üyeleri, tüm emeklileri bastonlarıyla yapacakları yürüyüşe davet etti.

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"2026 bütçesi şu an Meclis komisyonlarında görüşülüyor. Çalışma Bakanlığı bütçesi görüşüldü. Bu bütçede emekliler yok, asgari ücretliler yok, dul, yetim, engelliler yok. Yani bu bütçede yine bizlere açlık ve sefalet dayatılıyor. Adaletli bir gelir dağılımı istiyoruz. Cumhurbaşkanı maaşı 238 bin lira, bakanların maaşı 235 bin lira, milletvekili maaşı 230 bin liraya yakın, emekli milletvekili bile 149 bin lira maaş alıyor ama emekli maaşı hala 17 bin lira bile değil. Bu adaletsiz gelir dağılımına karşı Tüm Emekliler Sendikası olarak alanlardayız.

Özellikle ülkemizi yönetenlere sesleniyoruz. Başta Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyoruz: Gerçekten ülkemizde açlık ve yoksulluğu yok etmek istiyorsanız bütün yetki Cumhurbaşkanı'nda. Eğer açlık ve yoksulluğu yok etmek istiyorsa versin kararı. Adaletli gelir dağılımı sağlanmasını istiyoruz. Onun için Tüm Emeklilerin Sendikası ülkenin her tarafında bütçe görüşmeleri sırasında alanlarda olacağız. Eskişehir'de de 29 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te Köprübaşı'nda toplanacağız.

Biz 16 milyonu aşkın emekliyiz. Eşlerimiz, çocuklarımız, çevremizle birlikte kaç milyon seçmen olduğumuzu ülkemizi yönetenler de muhalefette olanlar da görüyorlar, biliyorlar. Adaletli gelir dağılımı sağlamayacaksanız, insanca yaşam haklarımızı yok sayacaksanız sandığı önümüze getirin, hesaplaşalım."

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
