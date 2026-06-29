Emekli Tümgeneral Fazıl Aydınmakina son yolculuğuna uğurladı

Emekli Tümgeneral Fazıl Aydınmakina, Eskişehir'de düzenlenen askeri tören ve kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emekli komutanlarından Tümgeneral Fazıl Aydınmakina (89), askeri törenle ebediyete uğurlandı. 2026 yılında hayata gözlerini yuman Emekli Tümgeneral Fazıl Aydınmakina için bugün Eskişehir Reşadiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, merhum komutanın ailesi ve yakınlarının yanı sıra askeri erkan, mülki idare amirleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ve helallik alınmasının ardından Aydınmakina'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Tören boyu duygusal anlar yaşanırken, merhum emekli tümgeneral dualarla son yolculuğuna uğurlanmak üzere mezarlığa götürüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı