Emekli polisleri yalnız bırakmıyorlar

Emekli polisleri yalnız bırakmıyorlar
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce Polis Eşleri Derneği Başkanı Şule Ergüder, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, şehit aileleri ve dernek üyelerinin katılımıyla Emekli Polis Derneği'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Birlik ve beraberlik duygularının ön planda olduğu programda; emniyet teşkilatına uzun yıllar hizmet etmiş emekli personelle bir araya gelinerek vefa ve dayanışma mesajları verildi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, geçmişten günümüze teşkilatın fedakarlıkla yürüttüğü görevler anılırken, emekli polislerin tecrübelerinin ve katkılarının her zaman kıymetli olduğu vurgulandı. Emniyet Müdürü Ergüder, emekli personelin ve şehit ailelerinin emniyet teşkilatının baş tacı olduğunu ifade ederek, bu tür buluşmaların kurum içi dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti. Karşılıklı sohbet ve iyi dileklerin paylaşıldığı etkinlik, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi. - DÜZCE

